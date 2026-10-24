San Luis: un vecino relató cómo vio a un perro que llevaba un brazo presuntamente humano

El hombre describió cómo intentó alcanzar al animal y aportó imágenes de cámaras de seguridad. La Justicia investiga el hallazgo de restos en el barrio La República.

Un vecino del barrio Caldenes del Oeste, en la ciudad de San Luis, brindó un estremecedor testimonio sobre el momento en que observó a un perro que, según su relato, llevaba un brazo humano en la boca. La situación desencadenó una serie de averiguaciones policiales en la zona oeste de la capital provincial, donde se encontraron restos que podrían corresponder a una persona.

El hombre, identificado como Javier, habló con el periodista Iván López, de Radio La Bomba San Luis, y reconstruyó lo ocurrido mientras se encontraba frente a su domicilio, después de cerrar su negocio.

Publicidad

Según explicó, alrededor de las 14:40 observó a un perro que se acercaba desde una plaza del barrio. Inicialmente no le llamó la atención, hasta que el animal pasó frente a él.

“Lo veo que lleva un brazo de una persona, con los dedos para arriba”, relató el vecino, quien aseguró que la situación lo dejó paralizado durante unos segundos.

Inmediatamente comenzó a perseguir al perro junto con otro hombre para intentar recuperar lo que llevaba en la boca. Sin embargo, el animal escapó y ambos lo perdieron de vista después de recorrer varias cuadras hacia el sector del barrio La República.

“Me quedé paralizado dos segundos y lo saqué correteando”, recordó durante la entrevista.

El vecino explicó que, tras perder de vista al animal, regresó a su vivienda y comentó lo sucedido. Reconoció que inicialmente dudó en comunicarse con el servicio de emergencias porque no podía terminar de asimilar lo que había observado.

Posteriormente logró comunicarse con un conocido que integra la Policía, quien, según su testimonio, transmitió la información a la Comisaría Cuarta.

A partir de esa comunicación, personal policial se acercó al domicilio para recibir su declaración.

Las cámaras de seguridad y el hallazgo de los restos

Uno de los elementos mencionados por el testigo fue la existencia de cámaras de seguridad instaladas frente a su vivienda.

Javier explicó que, al revisar las grabaciones junto con su esposa, pudo observar el recorrido del perro por la cuadra y su ingreso a una propiedad antes de continuar hacia el barrio La República.

“Abro las cámaras y lo vemos al perro que pasa por el frente y se mete en una vivienda”, señaló.

Según su relato, los investigadores comenzaron a solicitar imágenes de otros dispositivos de vigilancia ubicados en el sector para intentar reconstruir el desplazamiento del animal.

El vecino también manifestó que, mientras prestaba declaración, los efectivos recibieron información sobre el hallazgo de un fragmento de brazo en la zona hacia la que habían perseguido al perro.

Esa secuencia corresponde al testimonio del entrevistado y no implica, por sí sola, una confirmación oficial sobre la procedencia de los restos.

La Policía realizó rastrillajes en la zona oeste

Durante la cobertura de Radio La Bomba, el periodista Iván López mostró sectores de los barrios Caldenes del Oeste y La República, donde se desarrollaban tareas policiales.

En la transmisión se informó sobre la presencia de efectivos de la Policía de San Luis, móviles y personal que realizaba rastrillajes en terrenos próximos a la plaza desde la cual, según el testigo, habría aparecido el animal.

También se mencionó la participación de personal de CORE, la utilización de perros de búsqueda y restricciones parciales de circulación en el sector.

Las tareas se desarrollaban mientras se registraban precipitaciones en la capital provincial.

Qué informó oficialmente la Policía

Personal policial trabaja en un sector del barrio La República, en la zona oeste de la ciudad de San Luis, tras el hallazgo de restos que podrían corresponder a un cuerpo humano.

Ante la situación, intervino personal policial, que dio aviso a la Fiscalía de Instrucción Penal con Intervención en Contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores N.º 2, correspondiente a la Primera Circunscripción Judicial.

La fiscal a cargo, Mercedes del Valle García, dispuso las primeras medidas de intervención para establecer las circunstancias del hallazgo.

La información se encuentra en desarrollo y hasta el momento no se dieron mayores precisiones sobre la identidad de los restos ni sobre las circunstancias en las que fueron encontrados.

22:09 Hs.Se amplía información oficial

En un rastrillaje realizado por personal de la División Homicidios, por orden de la Justicia, en una zona de monte tupido ubicada al oeste del barrio La República, en la ciudad de San Luis, se halló el cuerpo sin vida de una persona.

En el lugar, el personal policial lleva adelante las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hallazgo y determinar otros aspectos de interés para la investigación.