Inundaciones en Chaco: más de 1000 evacuados y barrios aislados en Barranqueras

Las inundaciones mantienen calles y viviendas bajo el agua desde hace más de dos semanas. Los vecinos se trasladan en canoas y reclaman asistencia para personas mayores y animales.

Las inundaciones se agravaron en Chaco, donde más de 1000 personas fueron evacuadas y varios barrios de Barranqueras permanecen aislados. Las calles están anegadas y los vecinos deben trasladarse en canoas de madera o lanchas con motor.

La localidad está ubicada a unos 25 minutos de Resistencia. Según informó el cronista Alan Ferraro, la situación se extiende desde hace más de dos semanas y el agua se estabilizó, pero todavía no baja. Además, se espera una nueva crecida proveniente de Brasil y Misiones.

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Vecinos aislados y viviendas bajo el agua

Muchas familias se niegan a abandonar sus casas por temor a los robos. Durante el día permanecen en techos o primeros pisos, mientras que por la noche algunos padres regresan para cuidar sus pertenencias.

En algunos sectores, las familias avanzan a remo entre las calles inundadas. Un vecino identificado como Gabriel construyó una tarima con palets para que su esposa y sus dos hijos puedan permanecer en un sector seco de la vivienda, que está rodeada por aproximadamente un metro y medio de agua.

Gabriel también tiene nueve caballos, una vaca y otros animales. Para protegerlos, pasa las noches en un terraplén conocido como “el dique”. El hombre afirmó que pidió alfalfa para sus animales, pero que el municipio le informó que solo podía asistir a quienes tenían uno o dos caballos. También solicitó maíz y alimento para otros vecinos afectados.

El reclamo de una familia por un baño químico

Ayelén pidió un baño químico para su padre, un jubilado con discapacidad, una úlcera en el pie y dificultades para caminar. La joven contó que las autoridades instalaron cuatro baños químicos para la comunidad, pero que están demasiado lejos para que él pueda utilizarlos.

“Queremos solicitar un baño químico. Le pedimos al Municipio y me dijeron que tengo que alquilar mi propio baño, como ellos”, denunció. Luego señaló que averiguó el costo del alquiler y le informaron que era de $100.000 por día.

La asistencia alimentaria también resulta insuficiente. De acuerdo con el reporte desde el lugar, las familias llevan más de 15 días alimentándose principalmente con guiso y torta frita. En algunos casos, comen pescado cuando logran pescarlo.

Rescate de animales y asistencia solidaria

Caballos, cabras, chivos, cerdos, gallinas, perros, gatos y gallos buscan refugio en los pocos sectores de tierra seca que quedan. La Policía Fluvial recorre las zonas inundadas y rescató, entre otros animales, a un perro que estaba solo en medio del agua.

Milagros, una proteccionista de la zona, recibe animales en su casa y pidió alimentos e insumos veterinarios porque la cantidad de rescates aumentó.

La Fundación Sí, encabezada por Manuel Lozano, llevó donaciones a las provincias afectadas. La organización informó que su trabajo contempla una primera etapa de asistencia inmediata y otra posterior, destinada a acompañar a las familias cuando el agua baje y puedan regresar a sus hogares.

Lozano explicó que la fundación recibe donaciones de dinero para comprar los productos en las zonas afectadas y adaptar la ayuda a las necesidades de cada localidad. El alias informado es “Dona Fundación Sí” y el titular de la cuenta debe figurar como Fundación Sí Argentina.

La Armada llegó a Corrientes el jueves por la noche y, según la información difundida, comenzará a asistir a localidades aisladas desde el lunes. El Ejército permanece en apresto, pero su despliegue depende de un pedido formal del gobernador ante la Agencia Federal de Emergencias.

Mientras tanto, en Barranqueras continúan las ollas populares con guiso, torta frita, mate cocido y chocolatada aportados por iglesias y organizaciones. La situación permanece crítica y las viviendas de varios barrios siguen bajo el agua.