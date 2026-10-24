Miles de personas marcharon en España e Italia bajo fuertes operativos policiales

Las protestas reunieron a unas 25.000 personas en Madrid y a miles en Roma y Milán, con reclamos por las pensiones, críticas al Gobierno y un amplio despliegue de seguridad.

Las protestas reunieron este sábado a miles de personas en España e Italia, en una jornada marcada por reclamos sociales, críticas políticas y un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad.

En Madrid, alrededor de 25.000 personas, según estimaciones de la Delegación del Gobierno, marcharon desde la estación de Atocha hasta la calle Alcalá para reclamar garantías sobre el sistema público de jubilaciones.

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Reclamos por las pensiones en España

Los manifestantes expresaron su preocupación por una eventual reforma que habilite una privatización parcial de las prestaciones. El tema también atraviesa la disputa política de cara a las elecciones legislativas anticipadas previstas para el 29 de noviembre.

Las movilizaciones se desarrollaron en distintas zonas de España, entre ellas la Plaza Cataluña, en un contexto de debate sobre el futuro del sistema público de pensiones.

Operativo de seguridad en Italia

En Italia, las concentraciones tuvieron lugar en Roma y Milán, bajo un importante operativo policial. Las medidas fueron implementadas luego de que la policía realizara registros y detenciones preventivas tras los enfrentamientos registrados durante la semana anterior.

Unas 3.000 personas se concentraron en Milán y una cantidad similar se manifestó en Roma. En los principales puntos de reunión se desplegaron helicópteros, vehículos militares y agentes antidisturbios.

Las marchas estuvieron dirigidas contra el Gobierno y la policía, en un escenario de tensión por los disturbios ocurridos recientemente en territorio italiano. También se registraron protestas en Bolonia.

Movilizaciones en Francia

La jornada coincidió con nuevas manifestaciones en Francia contra el encarecimiento del costo de vida y las condiciones educativas. Según el material difundido, esas protestas derivaron en enfrentamientos en París y otras ciudades, además de detenciones masivas.

Con información de: noticiasargentinas.com

Con información de: noticiasargentinas.com