Javier Milei prepara su agenda internacional y el Gobierno busca reordenar la interna con Patricia Bullrich

El Presidente viajará a España para participar de la Cumbre Iberoamericana, mientras la mesa política oficialista retomará las negociaciones legislativas y discutirá el futuro de la conducción en el Senado.

Milei retomará esta semana una agenda internacional centrada en Israel, la lucha contra el antisemitismo y su próximo viaje a España, mientras la cúpula de La Libertad Avanza intentará reordenar la discusión interna y recomponer el vínculo con Patricia Bullrich.

La mesa política del oficialismo volverá a reunirse el martes a las 13 en la Casa Rosada, luego de que el encuentro previsto para la semana pasada fuera suspendido por problemas de agenda. Será la primera reunión en la que Bullrich se verá nuevamente con Karina Milei después de sus diferencias públicas con el Presidente.

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La senadora cuestionó algunas expresiones de Milei, reclamó que se reconociera el resultado de las elecciones de Brasil y publicó un video en redes sociales que dentro del oficialismo fue interpretado como una señal de campaña.

El encuentro será reducido porque el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, viajaron a Washington para presenciar el cierre de las elecciones en Estados Unidos.

Las negociaciones legislativas y el futuro del bloque

Uno de los ejes de la discusión será el futuro de la conducción de La Libertad Avanza en la Cámara alta. Algunos referentes del oficialismo consideran que Bullrich mantiene un distanciamiento de la Casa Rosada y que enfrenta dificultades para impulsar los proyectos pendientes en el recinto.

El Gobierno busca avanzar con la eliminación o suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una iniciativa que depende de acuerdos con gobernadores, el PRO, la Unión Cívica Radical y distintos bloques provinciales.

La mesa política también revisará la estrategia para impulsar el Presupuesto 2027, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Según la información publicada, Milei pidió a sus principales funcionarios que aceleren las tratativas antes del cierre de las sesiones ordinarias.

La disputa por la Comisión de Acuerdos

Otro foco de tensión está en la Comisión de Acuerdos del Senado, que quedó sin presidente tras el fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto. Cerca de Karina Milei impulsan a la senadora Nadia Márquez para ocupar ese lugar, desde donde se analizan los pliegos judiciales.

La designación todavía no está asegurada. El radical Maximiliano Abad, vicepresidente de la comisión, convocó a audiencias públicas para el 17 y 18 de noviembre y manifestó su malestar por la falta de confianza de la Casa Rosada en su accionar.

El PRO, la UCR y los bloques provinciales sostienen que la definición debe formar parte de una negociación más amplia, que incluya los lugares del Senado en el Consejo de la Magistratura.

Márquez acompañó a Milei, Karina Milei, Martín Menem y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, durante un acto realizado en esa provincia. La actividad se desarrolló en el nuevo auditorio de la iglesia Jesús es Rey, conducida por su padre, el pastor Hugo Márquez.

En los últimos días, la senadora también fue mencionada como posible reemplazante de Bullrich al frente del bloque libertario y como eventual compañera de fórmula de Milei para 2027. Sin embargo, una persona de su entorno rechazó esa versión: “Eso es totalmente falso. Es cierto que ella expresa sus opiniones dentro del bloque y que lo hace de una forma muy enfática, pero el resto son solo teorías conspiranoicas”.

La agenda internacional del Presidente

Este lunes, Milei participará de una actividad de Argentina por la Educación junto con Karina Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Luego recibirá en la Casa Rosada al rabino Yehuda Kaploun, enviado de Donald Trump para asuntos vinculados con el antisemitismo, acompañado por el canciller Pablo Quirno.

Más tarde, el Presidente asistirá a la Noche de Celebración por Israel, organizada por la Coalición Latina por Israel en la Iglesia Visión de Futuro, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante el encuentro recibirá el premio “Gratitud”.

El martes, después de la reunión de la mesa política y de la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, Milei viajará a Madrid. Allí participará el miércoles 4 y el jueves 5 de noviembre de la Cumbre Iberoamericana, donde coincidirá con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La reorganización interna será clave para las negociaciones en el Senado, la definición de la Comisión de Acuerdos y el vínculo con Bullrich antes de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para el domingo 8 de noviembre.

Con información de: infobae.com