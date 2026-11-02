Un avión Learjet 60 se estrelló en Florida y murieron nueve personas

El jet privado cayó en un barrio residencial cerca de Cresthaven tras reportar hielo, turbulencia y un descenso de emergencia; se investigan las causas.

Un avión Learjet 60 se estrelló el domingo en un barrio residencial de Florida, Estados Unidos, y murieron las nueve personas que viajaban a bordo. La aeronave había partido de Austin, Texas, con destino a las Bahamas.

El accidente ocurrió a las 12:50, hora del este, cerca de Cresthaven. La información fue difundida por Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, quien calificó el hecho como una “horrible tragedia”.

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Según el funcionario, la Administración Federal de Aviación enviaría un equipo al lugar para colaborar con la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Hasta el momento de la información suministrada, se desconocía si había personas heridas en tierra.

El mensaje de los pilotos antes de la caída

Una grabación de las comunicaciones entre la tripulación y los controladores aéreos, captada por LiveATC.net, registró los momentos previos al accidente.

Uno de los pilotos informó inicialmente que el avión tenía “hielo ligero y transparente que es manejable” y que atravesaba una turbulencia moderada. Luego, la tripulación detectó precipitaciones y solicitó autorización para ascender en busca de mejores condiciones meteorológicas.

Instantes después, los pilotos declararon una emergencia. En la comunicación se escucha: “Estamos descendiendo a 8000 —emergencia, emergencia—, estamos descendiendo a 10.000 pies por minuto”. Más tarde, uno de ellos reportó una situación de exceso de velocidad y un descenso de 20.000 pies por minuto.

La comunicación finalizó con gritos y la frase: “Nos vamos a estrellar contra el suelo”. De acuerdo con la información difundida, el avión cayó aproximadamente 8,2 kilómetros en un minuto.

Medios locales señalaron que había tormentas dispersas en la zona al momento del accidente y que la aeronave habría atravesado una fuerte celda de tormenta algunos minutos antes de comenzar el descenso. Las causas del siniestro permanecían bajo investigación.

Con información de: noticiasargentinas.com