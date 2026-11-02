Un hombre quedó detenido por el homicidio múltiple de una mujer y cuatro niños en Quitilipi

Un hombre de 25 años fue trasladado a una unidad penitenciaria tras el incendio de una vivienda en Chaco; la Justicia investiga cómo ocurrieron las cinco muertes.

Un hombre de 25 años quedó detenido tras la muerte de una mujer y cuatro niños en una vivienda del barrio Matadero de Quitilipi, Chaco. El hecho ocurrió el domingo por la mañana y comenzó siendo investigado como un incendio fatal, pero luego derivó en una causa por homicidio múltiple.

El principal sospechoso fue identificado como Alberto Luis Ávalos. Según la hipótesis policial, habría atacado a su pareja, Rocío Aranda, de 22 años, y a tres menores antes de iniciar el fuego en la vivienda, ubicada sobre la calle Islas Malvinas al 1200.

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De acuerdo con la reconstrucción preliminar, Ávalos habría tomado en brazos a su hijo de seis meses y provocado el incendio. Luego intentó ahorcarse, pero fue rescatado por vecinos. Cuando llegaron los efectivos, lo encontraron inconsciente en el frente de la casa.

El bebé, identificado como Bernardo Ávalos, estaba en brazos de su abuela paterna, también inconsciente. Ambos fueron trasladados al hospital local, aunque el niño ingresó sin signos vitales. Según la información policial, murió por inhalación de humo.

Quiénes fueron las víctimas

Dentro de la vivienda, bomberos y policías hallaron otros cuatro cuerpos. Las víctimas menores fueron identificadas como Franco Aranda, de cuatro años e hijo de Rocío; y sus sobrinos Adriana Barrios, de cinco, y Bruno Barrios, de cuatro.

Los investigadores indicaron que dos de los niños fueron encontrados calcinados en un sector construido con madera y nailon. En una habitación de material estaban Rocío Aranda, tendida en el suelo, y una niña sobre una cama.

Las primeras pericias señalaron que los tres menores encontrados en el interior presentaban heridas cortantes en el cuello y quemaduras en distintas partes del cuerpo. En el caso de Aranda, la médica policial constató escoriaciones en la región lumbar.

La investigación y la situación del detenido

Durante la inspección de la escena, los investigadores secuestraron un cuchillo marca Tramontina de 27 centímetros con manchas similares a sangre, dos tramos de soga, un encendedor, tres teléfonos celulares y un fragmento de sábana con manchas rojizas. Todos los elementos serán sometidos a peritajes.

Ávalos fue examinado en el hospital local. El médico informó un cuadro de psicosis aguda, escoriaciones en forma de lazo en la zona cervical, lesiones múltiples por contusión y signos de posible intoxicación con drogas.

El fiscal subrogante Gustavo Valero, a cargo de la Fiscalía N° 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña, ordenó su aprehensión en una causa por supuesto homicidio. El sospechoso fue trasladado al Complejo II del Servicio Penitenciario Provincial, donde permanece detenido a disposición de la Justicia.

Los cuerpos fueron llevados a la morgue judicial de Presidencia Roque Sáenz Peña para las autopsias. Esos estudios deberán establecer las causas de las muertes y aportar precisiones sobre la secuencia del hecho.

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, calificó el caso como “de los crímenes más atroces desde que somos provincia, en 1953”.