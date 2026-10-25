Un adolescente permanece inconsciente tras un accidente en Villa Mercedes: buscan a un automovilista que se dio a la fuga

El siniestro ocurrió este domingo en la intersección de Bolivia y Curchot. Dos jóvenes de aproximadamente 16 y 21 años fueron trasladados a un centro de salud. Investigan la participación de un Volkswagen Fox gris que habría abandonado el lugar.

Un grave accidente de tránsito ocurrido este domingo 25 de octubre en Villa Mercedes dejó a dos jóvenes hospitalizados. Uno de ellos, un adolescente de aproximadamente 16 años, se encontraba inconsciente según la información disponible tras el siniestro.

El hecho se registró en la intersección de las calles Bolivia y Curchot, donde una motocicleta y un automóvil habrían protagonizado una colisión cuyas circunstancias todavía se investigan.

Publicidad

Dos jóvenes fueron trasladados en ambulancia

Los involucrados se desplazaban en una motocicleta Zanella S2 de 150 centímetros cúbicos, de color rojo.

Se trata de dos jóvenes de aproximadamente 16 y 21 años, quienes sufrieron lesiones de distinta consideración, cuya gravedad aún no había sido determinada oficialmente.

Tras el accidente, ambos recibieron asistencia de los servicios de emergencia y fueron trasladados en ambulancia a un centro de salud para su evaluación y atención médica.

La mayor preocupación se centra en el adolescente de aproximadamente 16 años, quien, de acuerdo con la información inicial, permanecía inconsciente y bajo observación médica.

Hasta el momento no se conocían precisiones sobre su evolución clínica ni sobre el diagnóstico del otro motociclista.

Buscan a un automóvil que habría escapado del lugar

Uno de los aspectos centrales de la investigación es la identificación del otro vehículo presuntamente involucrado en el siniestro.

Según los primeros datos conocidos, se trataría de un Volkswagen Fox de color gris, cuyo conductor habría abandonado el lugar inmediatamente después del accidente.

El automóvil se habría desplazado en dirección norte, aunque todavía resta establecer su participación y las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Criminalística realizó pericias para esclarecer el accidente

En el lugar intervino personal especializado de Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes para obtener elementos que permitan reconstruir la mecánica del siniestro.

Las actuaciones buscarán determinar cómo se produjo el accidente, establecer las responsabilidades que pudieran corresponder e identificar al conductor del automóvil señalado.

Mientras avanza la investigación, continúa la preocupación por el estado de salud de los dos motociclistas, especialmente por la situación del adolescente.

La información sobre las condiciones médicas corresponde al reporte inicial del accidente y se encuentra sujeta a actualización cuando se emita un informe médico oficial.