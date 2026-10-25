Encuesta 2027: Milei aventaja a Kicillof por 3,3 puntos en un eventual balotaje

El promedio de once estudios nacionales ubicó al Presidente con 42,2% de intención de voto frente al 38,9% del gobernador bonaerense, aunque el escenario permanece abierto.

Milei y Axel Kicillof aparecen en un escenario parejo para un eventual balotaje presidencial en 2027, según un informe que promedió once encuestas nacionales. El Presidente registró 42,2% de intención de voto frente al 38,9% del gobernador bonaerense.

La diferencia entre ambos es de 3,3 puntos porcentuales. El relevamiento también consignó un 16,3% de voto blanco o nulo y un 2,6% de personas que no sabe o no contesta, por lo que la competencia continúa abierta.

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El informe fue publicado por Clarín y difundido por Agencia Noticias Argentinas. Sus resultados surgen del promedio de estudios realizados por distintas consultoras, por lo que no constituyen una encuesta única ni permiten establecer un margen de error conjunto.

Además, algunos sondeos individuales ubicaron a Kicillof por encima de Milei, aunque el promedio general favoreció al mandatario nacional.

La intención de voto por espacios políticos

Cuando la consulta se realizó por espacios políticos, La Libertad Avanza alcanzó el 32,8%, frente al 28,4% del peronismo/kirchnerismo. La diferencia fue de 4,4 puntos porcentuales.

Más atrás se ubicaron el PRO, con 6,1%; la izquierda, con 5,6%; y Provincias Unidas, con 4,6%. Otros partidos, los votos blancos y nulos reunieron el 5%, mientras que los indecisos o quienes no contestaron representaron el 17,5%.

Rechazo al Gobierno y expectativas económicas

El relevamiento registró niveles elevados de rechazo a la gestión nacional. La desaprobación del Gobierno llegó al 57,6% y la imagen negativa de Milei alcanzó el 57,2%.

En relación con la economía, el 52,2% manifestó expectativas pesimistas y el 35,2% expresó una mirada optimista. Además, el 61,9% consideró que la situación actual del país está mal o peor que antes.

Las consultoras incluidas fueron Zuban Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, RDT Consultores, Isasi-Burdman, AtlasIntel, Giacobbe, D’Alessio IROL-Berensztein, la Universidad de San Andrés, Proyección, Analogías y CELAG.

El escenario electoral de 2027 todavía está condicionado por factores no definidos, entre ellos las reglas electorales, la eventual realización de las PASO, la evolución de la economía y la conformación final de candidaturas y alianzas.