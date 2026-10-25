La familia de Claudia Rodríguez reconoció su cuerpo tras el hallazgo de restos humanos en San Luis

La mujer era buscada desde el 3 de octubre. Sus familiares reconocieron características del cuerpo encontrado entre los barrios Caldenes del Oeste y República. La Justicia continúa investigando las circunstancias de su muerte.

El cuerpo encontrado en un descampado ubicado entre los barrios Caldenes del Oeste y República, en la zona oeste de la ciudad de San Luis, fue reconocido por familiares de Claudia Andrea Rodríguez, de 37 años, quien era buscada desde el pasado 3 de octubre.

El reconocimiento se produjo en la Morgue Judicial, donde sus allegados identificaron características físicas que permitieron vincular los restos con la mujer desaparecida. Sin embargo, la identificación familiar todavía requiere corroboración mediante estudios periciales.

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Según declaraciones de su hermana, Noelia Verón, uno de los elementos reconocidos fue un tatuaje con el diseño del árbol de la vida que Claudia tenía en el abdomen. La familiar solicitó la realización de una prueba de ADN para obtener una confirmación definitiva.

El hallazgo y la investigación judicial

El procedimiento se inició el sábado 24 de octubre, cuando un vecino advirtió que un perro trasladaba lo que parecía ser una extremidad humana. La situación motivó la intervención policial y el posterior despliegue de un operativo de búsqueda en terrenos de la zona.

Durante las tareas se localizaron restos humanos en el sector del barrio República, lo que dio lugar a la intervención de personal especializado y de las autoridades judiciales.

En la investigación trabaja el Departamento de Homicidios, junto con personal de Policía Científica, bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal.

La Justicia procura establecer las causas y circunstancias de la muerte, reconstruir lo sucedido e identificar a las personas que pudieran tener responsabilidad penal en el hecho.

Los resultados de la autopsia y de los estudios forenses serán fundamentales para determinar cómo ocurrió el fallecimiento y avanzar en el esclarecimiento del caso.

Claudia Rodríguez era buscada desde principios de octubre

Claudia Andrea Rodríguez había sido vista por última vez el 3 de octubre en la ciudad de San Luis. Su desaparición generó preocupación entre familiares y allegados, quienes impulsaron su búsqueda y reclamaron información sobre su paradero.

El pedido formal de averiguación de paradero fue presentado por su hermana el 19 de octubre, ante la Comisaría Cuarta.

Tras el reconocimiento familiar de los restos encontrados, la investigación judicial continúa abierta y se aguardan los resultados de las diligencias destinadas a esclarecer lo sucedido.

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