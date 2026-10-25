Presupuesto 2027: el oficialismo negocia con bloques dialoguistas para cerrar el dictamen

La Libertad Avanza busca reunir acuerdos en Diputados para firmar el despacho este miércoles y llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre.

El Presupuesto 2027 quedó en el centro de las negociaciones entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados. El oficialismo busca cerrar acuerdos para firmar el dictamen este miércoles y llevar el proyecto al recinto el próximo 18 de noviembre.

Las conversaciones se aceleraron porque durante la primera quincena de noviembre habrá una actividad reducida en la Cámara baja. Entre lunes y martes, el oficialismo intentará consensuar los principales cambios que podrían incorporarse al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

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“Estamos avanzando bien con las negociaciones con los aliados sobre el Presupuesto y no hay motivos para demorar la firma del dictamen”, señaló a la Agencia Noticias Argentinas un vocero oficialista.

Desde uno de los sectores dialoguistas indicaron que también trabajan con la intención de firmar el despacho el miércoles, aunque advirtieron que están “medio justos de tiempo”. Entre los temas centrales de la discusión mencionaron las políticas de discapacidad y las asignaciones sociales.

Los puntos principales de la negociación

El esquema de trabajo diseñado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, contempla una última reunión informativa el martes a las 11. Todavía no se definió qué funcionario asistirá a exponer ante los diputados. La discusión del dictamen está prevista para el miércoles a las 14.

Las conversaciones en Diputados son encabezadas por el presidente de la Cámara, Martín Menem; el titular del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni; y Benegas Lynch. En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene contactos con los gobernadores de los sectores dialoguistas.

La principal condición del oficialismo es que cualquier modificación preserve las metas fiscales del Gobierno, en particular el equilibrio fiscal y el superávit primario.

Uno de los puntos bajo análisis es la denominada jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro. Esa partida contempla unos $14,9 billones y registra un incremento interanual del 163%. Los bloques dialoguistas y opositores pretenden que una parte de esos recursos se destine a reforzar las partidas para las universidades nacionales y las prestaciones por discapacidad.

El Gobierno sostiene que esos fondos tienen como objetivo atender compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales, además de emergencias y fondos especiales.

Discapacidad, asignaciones y universidades

Los bloques de la UCR, el PRO y distintos espacios provinciales reclaman derogar los artículos 36 al 41 del proyecto, que modifican aspectos centrales de la legislación vinculada con discapacidad. También plantean recomponer las partidas destinadas al sector.

Otro eje de conflicto es la decisión de eliminar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, las ayudas sociales y las asignaciones familiares, que actualmente se ajustan según la evolución de la inflación. Los bloques opositores y dialoguistas buscan mantener el mecanismo vigente.

Las universidades nacionales constituyen otro foco de tensión. El proyecto establece una partida de $7,3 billones, mientras que los rectores reclaman aproximadamente $11 billones.

También reclaman recursos las 13 provincias que tienen cajas jubilatorias propias, que buscan que el Presupuesto contemple las deudas que la Nación mantiene con esos sistemas previsionales. Los gobernadores, además, plantearon la necesidad de financiar la reparación de rutas y la reactivación de obras públicas paralizadas desde 2023.

El oficialismo busca asegurar el quórum

La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita al menos 129 presentes para reunir el quórum que permita iniciar una sesión en la Cámara baja. Por ese motivo, el Gobierno busca garantizar el acompañamiento de sus aliados y profundizar las conversaciones con los gobernadores.

Los bloques más cercanos al oficialismo —PRO, UCR, MID, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y Producción y Trabajo— reúnen 24 legisladores. La estrategia oficial también apunta a sumar a los nueve diputados de Argentina Federal, vinculados con los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Misiones, Hugo Passalacqua.

A ese grupo se agregan los tres legisladores de Elijo Catamarca, vinculados al gobernador Raúl Jalil, y los tres diputados de Independencia, que responden al mandatario tucumano Osvaldo Jaldo.

Como en otras votaciones, el Gobierno también espera conseguir el respaldo de alrededor de una decena de diputados de Provincias Unidas, espacio integrado por legisladores de Córdoba, Santa Fe, Jujuy y Chubut, alineados con los gobernadores Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir, entre otros.

Las próximas horas serán determinantes para que el oficialismo cierre un acuerdo que le permita firmar el dictamen el miércoles y llegar al recinto con una mayoría suficiente para avanzar con el proyecto de Presupuesto 2027.