Javier Milei viajará a Madrid para participar de la Cumbre Iberoamericana

El Presidente viajará acompañado por Karina Milei y el canciller Pablo Quirno para asistir al encuentro que reunirá a 22 jefes de Estado los días 4 y 5 de noviembre.

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Madrid para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana. El mandatario estará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los tres funcionarios partirán el martes a las 23 desde Argentina con destino a España. La cumbre se desarrollará los días 4 y 5 de noviembre y reunirá a 22 jefes de Estado de países de habla hispana y portuguesa.

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Los temas de la agenda iberoamericana

La edición de este año se realizará bajo el lema “Iberoamérica, juntos construimos nuestra Comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”. La agenda estará enfocada en la transformación digital, las políticas públicas de cuidados y la movilidad académica.

Entre las iniciativas previstas figura el lanzamiento de la primera alianza iberoamericana sobre inteligencia artificial, a través del Foro Digital Iberoamericano. El objetivo será consolidar una vía tecnológica competitiva, ética, responsable y con enfoque humanista.

También se trabajará en la creación de la Red Iberoamericana de Reducción de Riesgo de Desastres, destinada a coordinar la prevención, la gestión y la ayuda mutua entre los países de la región ante emergencias y desastres naturales.

Además, se prevé aprobar un documento para ubicar la economía de los cuidados en el centro de las políticas públicas y reconocer formalmente el cuidado como un derecho. El texto contempla problemáticas vinculadas con la informalidad laboral, la precariedad y la falta de reconocimiento profesional.

En el área educativa, los países impulsarán la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica, que busca facilitar el reconocimiento mutuo de estudios y títulos universitarios, así como promover el intercambio estudiantil y las oportunidades científicas.

La agenda de Milei antes del viaje

Antes de partir hacia España, Milei participará del encuentro de Argentina por la Educación junto a Karina Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

También tiene previsto reunirse en la Casa Rosada con el rabino Yehuda Kaploun, enviado de Donald Trump para temas de antisemitismo, junto al canciller Quirno. Por la noche, asistirá a la Noche de Celebración por Israel, organizada por la Coalición Latina por Israel, donde recibirá el premio “Gratitud”.

Durante la semana, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, participarán de la firma de convenios en el Ministerio de Economía.

En tanto, Caputo concurrirá a la 32.ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), mientras que se mantendrán otras actividades oficiales, entre ellas la reunión de la Mesa Política y encuentros vinculados con la visita del papa León XIV.