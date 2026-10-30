Micaela Luján enfrenta a Ayelén Granadino por el título Fedelatin mosca

La boxeadora de Villa Mercedes buscará la revancha este sábado en Punta del Este y una victoria que la acerque a otra oportunidad mundialista. Vá por TyC Sports.

Luján afrontará este sábado un nuevo desafío internacional en Punta del Este, Uruguay, donde se medirá con la bonaerense Ayelén “Piru” Granadino por el título Fedelatin mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El combate será una revancha del enfrentamiento que ambas protagonizaron en junio de 2025.

En aquella pelea, disputada en el Casino de Buenos Aires durante una velada del ciclo “KO a las Drogas”, Granadino se impuso por decisión mayoritaria. Los jueces fallaron 96-94, 96-94 y 95-95.

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La boxeadora villamercedina buscará cambiar la historia en un escenario neutral. “Estoy contenta de volver a pelear y de poder salir de Argentina en esta pelea internacional. Es una gran oportunidad para mostrarnos, demostrar que estamos para grandes cosas y que nos hemos preparado muy bien”, aseguró Luján.

Una preparación marcada por la recuperación

La preparación estuvo atravesada por la recuperación de una lesión de rodilla. En su última presentación, el 11 de abril de 2026, Luján venció por decisión unánime a la uruguaya Diana Delbono Mora en Villa Mercedes y conquistó el título sudamericano supermosca.

Después de ese combate, inició un tratamiento con Damián Giraudi y Sergio Porporatto. El regreso se produjo bajo la conducción técnica de José Ahumada.

“Hoy es la primera pelea a la que llego sin lesiones. En mis últimas tres peleas hice las tres lesionada; fue una decisión mía subir a pelear, porque desde el equipo no querían que lo hiciera”, reveló.

La pugilista sostuvo que llega en mejores condiciones que a sus compromisos anteriores. “Es la pelea en la que mejor arribo de las últimas. Con el equipo hicimos un gran trabajo. Ahora estamos ajustando la estrategia, ya estamos en categoría y esperamos viajar a Uruguay para pasar el pesaje y concentrarnos en el combate”, explicó.

La revancha con Granadino

El antecedente de 2025 sigue presente para Luján, aunque la boxeadora afirmó que atraviesa un momento diferente desde lo físico y lo anímico.

“En esa pelea pasaron cosas. A veces los deportistas atravesamos situaciones que no decimos y que nos afectan a la hora de competir. A mí me afectó un poco, pero no me sentí perdedora”, recordó.

Según su análisis, la ausencia de una localía para cualquiera de las dos puede ser determinante si el combate vuelve a ser equilibrado. “Si la pelea es muy disputada, no va a haber un favorito: los jueces van a puntuar lo que vean. Me entrené para ganar, para dejar todo y demostrar que esa pelea la había ganado yo”, afirmó.

La boxeadora también señaló que tomó aquel resultado como una fuente de motivación. “A pesar de los fallos injustos, una se puede levantar, dar lo mejor y usar eso como combustible para seguir”, sostuvo.

El objetivo de volver a pelear por un título mundial

A los 27 años, Luján ya fue campeona del mundo y conquistó en dos oportunidades los títulos argentino y sudamericano. En su nueva etapa dentro de la categoría mosca, mantiene el objetivo de disputar otra corona mundial antes del retiro.

“Quiero disfrutar el tiempo que me quede de carrera. Por supuesto que quiero una oportunidad mundialista antes de retirarme”, manifestó.

Entre sus metas aparece la estadounidense Gabriela Fundora, actual poseedora de los cuatro cinturones, según explicó la propia boxeadora. Luján reconoció que ese combate no sería sencillo, aunque no lo considera imposible.

Una victoria ante Granadino podría acercarla a una eliminatoria mundialista o a la disputa de un título interino en mosca o supermosca. “Quiero pelear por un título mundial en cualquiera de las dos categorías. Creo que esta pelea va a servir para demostrar que estamos listas para una oportunidad”, remarcó.

Un planteo más estratégico

Luján anticipó que intentará mostrar una versión diferente sobre el ring. Aunque reconoció que su estilo suele llevarla al intercambio, buscará desarrollar un combate más calmo y estratégico.

“Es momento de demostrar otra Micaela, totalmente distinta a la que están acostumbrados a ver, esa que busca la pelea todo el tiempo y va al choque”, adelantó. Luego aclaró: “Soy boxeadora y me gusta ir siempre al choque, pero trataremos de hacer otra pelea”.

El respaldo de Villa Mercedes y San Luis

Durante la etapa final de preparación en Buenos Aires, la boxeadora compartió un entrenamiento con Marcos “Chino” Maidana. También recibió palabras de aliento de Fabián, hermano del excampeón, quien destacó sus sesiones de sparring y la alentó a confiar en el trabajo realizado.

Luján agradeció el respaldo del Gobierno provincial, la Secretaría de Deportes de San Luis, la Municipalidad de Villa Mercedes, su equipo y las personas que colaboraron mediante una rifa para completar su preparación en Buenos Aires.

“Vamos a estar peleando y representando a Villa Mercedes y a San Luis. Si Dios quiere, ese triunfo se va para la provincia”, concluyó.

El combate será transmitido en vivo por TyC Sports.