Suspendieron a un proveedor municipal por trasladar personas en la caja de una camioneta oficial

El Municipio tomó medidas ante el incumplimiento de las normas de tránsito y recordó que las disposiciones de seguridad vial deben ser respetadas por todos.

La Municipalidad de Villa Mercedes dispuso la suspensión de un proveedor municipal luego de que se conocieran imágenes en las que se observaba a varias personas siendo trasladadas en la caja de una camioneta utilizada para tareas oficiales, en una situación de riesgo para sus ocupantes.

El episodio tomó estado público luego de que un vecino fotografiara el vehículo circulando por la ciudad y las imágenes llegaran a distintos medios de comunicación.

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Ante lo sucedido, el Municipio decidió aplicar una sanción al proveedor involucrado, entendiendo que este tipo de conductas resultan incompatibles con las normas de seguridad vial que deben respetarse en la vía pública.

El traslado de personas en la caja de una camioneta, sin los correspondientes elementos de seguridad, representa un riesgo importante para su integridad física, especialmente ante una frenada brusca, una maniobra imprevista o un accidente de tránsito.

El cumplimiento de las normas debe alcanzar a todos por igual, tanto a los conductores particulares como a quienes desarrollan tareas vinculadas con la administración pública.

Con esta decisión, el Municipio busca dejar en claro que las conductas que ponen en riesgo la seguridad de las personas no deben ser toleradas, independientemente de quién las protagonice.