Una adolescente de 16 años hirió con un cuchillo a una mujer en Quines

La mujer, de 34 años, permanece internada en el Hospital Central Ramón Carrillo de San Luis. La adolescente declaró que actuó para defenderse de una agresión con un palo.

Una adolescente de 16 años hirió con un cuchillo a una mujer de 34 durante una pelea ocurrida en la madrugada de este miércoles en Quines, San Luis. La mujer fue trasladada al Hospital Central Ramón Carrillo, donde permanece internada y consciente.

El episodio se registró alrededor de las 00:15. Efectivos de la Comisaría Distrito 15° fueron alertados luego de que la mujer ingresara al hospital local con una herida de arma blanca.

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Poco después, la adolescente se presentó en la dependencia policial acompañada por su madre. Según su declaración, la mujer había llegado hasta su domicilio y comenzó a agredirla con un palo. La joven sostuvo que tomó un cuchillo para defenderse y que, en ese contexto, la hirió.

Luego de brindar su versión, la adolescente fue trasladada al hospital de Quines para ser examinada por un médico. La mujer herida fue derivada en ambulancia a la ciudad de San Luis.

De acuerdo con la información de la fuente principal, permanece alojada en el área de terapia intermedia del Hospital Central Ramón Carrillo. Otra de las fuentes consultadas también indicó que se encuentra consciente.

Investigación judicial

La Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) inició actuaciones bajo la carátula “Averiguación lesiones con arma blanca”. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 6 de la Primera Circunscripción Judicial, dirigida por Linda Maluf.

La hipótesis de legítima defensa forma parte de la declaración realizada por la adolescente y deberá ser analizada en el marco de la investigación. Hasta el momento, las actuaciones se concentran en establecer cómo ocurrió el enfrentamiento y las responsabilidades correspondientes.