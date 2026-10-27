Últimos días para inscribirse a la Beca Universal Superior en San Luis

La convocatoria estará abierta hasta el sábado 31 de octubre y permite acceder al segundo pago de USD 300 en diciembre.

La beca Universal Superior (BUS) de San Luis mantiene abierta la inscripción hasta el sábado 31 de octubre para que estudiantes puedan acceder al segundo pago de USD 300, previsto para diciembre.

El beneficio contempla un estímulo económico total de USD 600, abonado en dos tramos de USD 300. El primer pago se realizó en julio y el segundo se efectuará a través de la aplicación Billetera Virtual San Luis, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

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Quiénes pueden acceder

La convocatoria está dirigida a quienes hayan cursado y finalizado el secundario en la provincia de San Luis durante el ciclo lectivo 2025 y hayan comenzado en 2026 una carrera de nivel superior.

La carrera debe dictarse en un instituto o universidad que forme parte de la Comisión Provincial de Articulación con el Nivel Superior (CoProANS).

Cómo realizar la inscripción

El trámite se realiza de manera online, a través del sitio web de la Dirección de Beneficios Estudiantiles. Allí, los estudiantes deben completar el formulario y cargar una foto del frente y dorso del Documento Nacional de Identidad (DNI), junto con el certificado de alumno regular actualizado.

El listado de instituciones que integran la CoProANS puede consultarse en la plataforma de inscripción.

Quienes sean beneficiarios de la Beca al Mérito también podrán acceder a la BUS, siempre que cumplan con las condiciones previstas y presenten la documentación correspondiente en regla.

Objetivos y canales de consulta

La iniciativa busca facilitar el ingreso a la educación superior, acompañar a los estudiantes durante su primer año de cursada, reducir la deserción y fortalecer a las instituciones educativas provinciales.

Para realizar consultas, los interesados pueden ingresar en la misma página a la pestaña “Hacé tu consulta” y luego seleccionar “Beca BUS”. También está disponible el teléfono 2664-452000, interno 3059.

Con información de: elchorrillero.com

Con información de: elchorrillero.com