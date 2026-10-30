Lluvias en San Luis: la REM advirtió por inestabilidad hasta el martes

El organismo provincial anticipó precipitaciones y tormentas, con mejoramientos temporarios, desde este viernes y durante el fin de semana.

Las lluvias volverán a afectar a San Luis desde este viernes, según un informe especial de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM). El organismo provincial anticipó un período de inestabilidad que se extenderá, al menos, hasta el martes, con precipitaciones y tormentas intercaladas con mejoramientos temporarios.

La REM advirtió que desde el fin de semana aumentarán la inestabilidad y la probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad en distintos sectores del territorio provincial.

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Cómo estará el tiempo el viernes

Para este viernes se prevé una jornada algo inestable, aunque con temperaturas cálidas. El cielo estará entre mayormente despejado y parcialmente nublado, con posibles lluvias y tormentas aisladas desde las primeras horas del día.

Las temperaturas mínimas promediarán los 12°C y las máximas llegarán a 28°C. El viento soplará del noreste, con ráfagas fuertes en el noroeste provincial.

El pronóstico para el sábado y el domingo

El sábado continuará la inestabilidad, con un leve descenso de las temperaturas. El cielo permanecerá parcialmente nublado y habrá probabilidad de lluvias y tormentas, principalmente en el norte de San Luis.

La temperatura mínima rondará los 13°C y la máxima alcanzará los 28°C.

El domingo 1° de noviembre, la inestabilidad se extenderá a toda la provincia. Se espera cielo entre parcialmente nublado y nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas. Las temperaturas descenderán levemente, con una mínima promedio de 13°C y una máxima de 25°C. El viento soplará del sureste.

El período de inestabilidad se mantendría, de acuerdo con el informe de la REM, hasta al menos el martes, aunque con alternancia entre precipitaciones y mejoras temporarias.