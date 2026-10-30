Mundo Autismo Mercedes cumplió 20 años de trabajo por la inclusión y los derechos de las personas autistas

La organización de Villa Mercedes, fundada el 25 de octubre de 2006, conmemora dos décadas de trayectoria acompañando a familias, promoviendo la concientización y trabajando por el reconocimiento de los derechos de las personas con autismo.

La ONG Mundo Autismo Mercedes conmemoró su 20.º aniversario, reafirmando su compromiso con la inclusión, la defensa de derechos y el acompañamiento de las personas autistas y sus familias en Villa Mercedes y la provincia de San Luis.

La institución, fundada el 25 de octubre de 2006, inició sus actividades a partir del trabajo conjunto de familias que buscaban respuestas y espacios de acompañamiento frente a las dificultades relacionadas con el acceso a la salud, la educación y la inclusión social.

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Con el paso de los años, aquella iniciativa comunitaria amplió sus objetivos hacia la capacitación, la investigación, la concientización y la promoción de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas dentro del espectro autista.

Su fundador y presidente, Aldo Cristian Álvarez, destacó mediante un comunicado institucional la trayectoria de la organización y el propósito de continuar trabajando para transformar las barreras sociales en oportunidades de inclusión.

De una iniciativa familiar a una asociación civil reconocida

Uno de los avances institucionales de Mundo Autismo Mercedes se produjo en 2024, cuando obtuvo su personería jurídica después de 17 años de trabajo comunitario.

En marzo de ese año, la Agencia de Noticias San Luis informó que la organización reunía a unas 50 familias y que su formalización se había concretado mediante el Programa de Fortalecimiento Institucional de las ONG del Gobierno provincial.

La entidad también destacó su compromiso con la prevención de los efectos de la pirotecnia y la hipersensibilidad auditiva.

El reconocimiento legal permitió fortalecer su estructura organizativa y ampliar las posibilidades de desarrollar proyectos, acceder a herramientas de capacitación y participar en programas institucionales.

Posteriormente, la asociación recibió financiamiento provincial destinado a equipamiento para actividades de formación y capacitación. Estas acciones quedaron documentadas en el Boletín Oficial de San Luis.

Concientización sobre la hipersensibilidad auditiva y los efectos de la pirotecnia

En el marco de su aniversario, la organización puso especial énfasis en la necesidad de visibilizar problemáticas que afectan a las personas con autismo, entre ellas la hipersensibilidad auditiva y las consecuencias que puede provocar el uso de pirotecnia sonora.

Algunas personas autistas presentan una mayor sensibilidad frente a determinados estímulos auditivos. Los ruidos intensos, repentinos o imprevisibles pueden generar malestar, ansiedad y situaciones de sobrecarga sensorial.

En este sentido, Mundo Autismo Mercedes destacó el trabajo articulado con referentes provinciales, entre ellos Ada Ortega, de Autismo San Luis, para promover campañas de concientización y fomentar conductas respetuosas de las diferentes necesidades sensoriales.

La institución considera que la difusión de estas problemáticas resulta fundamental para avanzar hacia entornos más accesibles, especialmente durante celebraciones y acontecimientos en los que habitualmente se utiliza pirotecnia.

El desafío de fortalecer las políticas públicas de inclusión

A dos décadas de su creación, la asociación plantea la necesidad de continuar trabajando en la construcción de políticas públicas sostenibles relacionadas con la neurodiversidad, la salud integral y el ejercicio efectivo de los derechos.

Entre sus principales ejes de trabajo se encuentran la sensibilización social, la capacitación y la promoción de condiciones que favorezcan el acceso a la educación, la atención sanitaria y la participación comunitaria.

Desde la institución remarcaron que el acompañamiento familiar constituye una parte fundamental de su historia, aunque también consideran necesario ampliar la responsabilidad hacia los distintos sectores de la sociedad y los organismos públicos.

La organización sostiene que la inclusión requiere acciones concretas, continuidad institucional y espacios de participación para las personas autistas y sus familias.

Dos décadas de compromiso desde Villa Mercedes

Conducida por Aldo Cristian Álvarez, quien también se desempeña como activista, investigador y capacitador en autismo, la entidad busca continuar desarrollando iniciativas de concientización y defensa de derechos.

En su comunicación por el vigésimo aniversario, Mundo Autismo Mercedes destacó su trayectoria territorial y su vinculación con organizaciones y referentes dedicados a la temática.

La institución reafirmó su disposición para participar en entrevistas, actividades informativas y acciones de difusión conjunta que permitan dar mayor visibilidad a las necesidades de la comunidad autista.

Bajo el lema “Transformando barreras en puentes de inclusión para la comunidad autista”, Mundo Autismo Mercedes inicia una nueva etapa de su historia, manteniendo como objetivo la construcción de una sociedad más accesible, respetuosa y comprometida con la diversidad.

Información institucional y contacto

La organización tiene su sede en Villa Mercedes, San Luis, y recibe consultas a través del correo electrónico mundoautismomercedes@gmail.com.

También mantiene presencia en Facebook como ONG Mundo Autismo Mercedes y en Instagram, X y YouTube mediante el usuario @ongmundoautismomercedes.