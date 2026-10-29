Recuperaron una guitarra robada de un auto en Villa Mercedes

La guitarra acústica había sido sustraída el 10 de octubre de un Peugeot 206 estacionado en el barrio Ciudad Jardín.

Una guitarra acústica que había sido robada de un automóvil en Villa Mercedes fue recuperada este jueves 29 de octubre por efectivos de la Comisaría Seccional 11°.

El robo había sido denunciado por un ciudadano, quien informó que el 10 de octubre le sustrajeron una guitarra acústica marca Romántica del interior de su Peugeot 206, estacionado sobre calle Clavelinas, en el barrio Ciudad Jardín.

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De acuerdo con la denuncia, para ingresar al vehículo, el o los delincuentes rompieron una de las ventanillas.

La investigación y la entrega voluntaria

A partir de las tareas investigativas, los policías se presentaron en un domicilio ubicado en calle Mundet al 200. Allí, una mujer de 36 años hizo entrega voluntaria del instrumento musical, que estaba acompañado por una funda negra.

La mujer manifestó que su hija adolescente, de 16 años, habría obtenido la guitarra mediante un intercambio por un teléfono celular con un individuo.

El instrumento fue secuestrado en presencia de una testigo. Luego de consultar con la autoridad fiscal interviniente, se dispuso formalizar la entrega voluntaria y posteriormente restituir la guitarra a su propietario.

Las actuaciones de rigor continúan a cargo del personal de Judiciales de la Comisaría Seccional 11°.