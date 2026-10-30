Villa Mercedes presentó la XXI Fiesta Provincial del Inmigrante: participarán 23 colectividades

Del 6 al 8 de noviembre, el Complejo Cultural y Recreativo Calle Angosta será escenario de tres jornadas dedicadas a la diversidad cultural, con gastronomía internacional, espectáculos musicales, danzas tradicionales y ferias de artesanos.

La ciudad de Villa Mercedes vivió este jueves 29 de octubre la presentación oficial de la XXI edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante y las Colectividades 2026, una celebración que reunirá a representantes de 23 colectividades y que se desarrollará los días viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre.

El encuentro tendrá lugar en el Complejo Cultural y Recreativo Calle Angosta, uno de los espacios más representativos de la identidad cultural de la ciudad, que durante tres jornadas recibirá propuestas artísticas, gastronómicas y recreativas vinculadas con las tradiciones de distintas comunidades.

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La organización estará a cargo de la Asociación de Comerciantes y Vecinos Unidos de Zona Estación, junto con la Municipalidad de Villa Mercedes, con el propósito de promover la diversidad cultural, preservar el patrimonio histórico y fortalecer la actividad turística local.

Gastronomía internacional, música y danzas tradicionales

Uno de los principales atractivos de esta edición será el patio gastronómico internacional, donde las colectividades participantes ofrecerán platos típicos y especialidades representativas de sus países de origen.

La propuesta permitirá a los visitantes conocer diferentes tradiciones culinarias y compartir experiencias vinculadas con las costumbres que forman parte de la historia de las comunidades inmigrantes.

En el escenario principal se desarrollarán presentaciones de danzas folclóricas, con vestimentas tradicionales y expresiones artísticas características de las distintas colectividades. La programación también incluirá espectáculos musicales en vivo.

Además, el predio contará con ferias de artesanos locales y sorteos, ampliando las alternativas recreativas para quienes participen de las tres jornadas.

Una celebración de las raíces y la identidad de Villa Mercedes

La Fiesta Provincial del Inmigrante se ha consolidado como un espacio de encuentro y reconocimiento a las comunidades que contribuyeron al desarrollo social, económico y cultural de Villa Mercedes.

La historia de la ciudad, particularmente la de Zona Estación, mantiene una estrecha relación con la llegada de familias inmigrantes que encontraron en la región un lugar donde establecerse, trabajar y transmitir sus costumbres a las siguientes generaciones.

En este contexto, la celebración representa una oportunidad para recuperar esa memoria colectiva y poner en valor las distintas expresiones culturales que forman parte de la identidad mercedina.

Con 23 colectividades participantes, la edición 2026 buscará continuar esa tradición y reunir a vecinos y visitantes en torno a la gastronomía, la música, las danzas y el intercambio cultural.

La actividad también forma parte de la agenda de festivales de la temporada 2026-2027 en la provincia de San Luis.

Tres jornadas en el Complejo Calle Angosta

La XXI Fiesta Provincial del Inmigrante y las Colectividades se realizará del 6 al 8 de noviembre, con una programación que combinará cultura, entretenimiento y propuestas gastronómicas.

De esta manera, Villa Mercedes se prepara para una nueva edición de una celebración que reconoce el legado de las comunidades inmigrantes y su aporte a la construcción de la identidad local.