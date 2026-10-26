Abel Pintos y La Mona Jiménez lanzaron “Aire”, su primera canción juntos

La colaboración reúne por primera vez las voces del cantante bonaerense y el referente del cuarteto cordobés, en un tema que nació de una amistad construida en televisión.

Aire es la canción inédita con la que Abel Pintos y La Mona Jiménez unieron sus voces por primera vez. El tema cruza el cuarteto cordobés con la trayectoria de Pintos, cuya carrera comenzó vinculada al folclore y luego se expandió hacia el pop y otros géneros de la música popular.

La colaboración surgió a partir del vínculo que ambos construyeron en el programa de televisión Es mi sueño, conducido por Guido Kaczka. Según el material difundido, la relación entre los artistas excedió el ámbito laboral y se transformó en una amistad que finalmente derivó en la grabación de una canción.

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“Aire” fue registrada en el estudio que tiene La Mona Jiménez. El lanzamiento incluye un videoclip en el que se observa a los músicos durante el trabajo de producción y destaca el vínculo personal que mantienen.

“Estoy feliz de que cantes conmigo, Abel”, le dijo Jiménez a su colega al comienzo del video. “Para mí es un sueño cumplido, Mona, gracias”, respondió Pintos antes de abrazarlo.

Un reconocimiento entre artistas

La relación entre ambos también había quedado reflejada cuando Abel Pintos le entregó a La Mona Jiménez el primer premio Martín Fierro de su carrera. Ese gesto fue presentado como una muestra del reconocimiento de Pintos hacia la trayectoria del referente cordobés.

Con “Aire”, los artistas combinan dos recorridos diferentes dentro de la música popular argentina y suman una colaboración basada tanto en el cruce de estilos como en la admiración mutua.