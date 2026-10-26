Cataratas del Iguazú: cerraron dos circuitos por el aumento del caudal del río

El Circuito Superior y Garganta del Diablo permanecerán cerrados de forma preventiva, mientras que el Circuito Inferior y los demás senderos continúan habilitados.

Las Cataratas del Iguazú mantienen cerrados de forma preventiva dos de sus circuitos por el aumento del caudal del río Iguazú, que alcanzó registros muy superiores a la media histórica.

Las autoridades del Parque Nacional Iguazú informaron que este lunes 26 de octubre permanecerán cerrados el Circuito Superior y el acceso a Garganta del Diablo. La medida fue adoptada para garantizar la seguridad de los visitantes.

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En cambio, el Circuito Inferior y los demás senderos del parque continúan abiertos, según la información difundida por las autoridades.

Un caudal muy superior al promedio

Las previsiones indican que el caudal del río Iguazú se encuentra en ascenso. De acuerdo con el reporte, se registraron hasta 16.400 metros cúbicos por segundo.

Además, se informó que el río alcanzó un volumen 11 veces superior a la media histórica y que durante la madrugada de este lunes llegó a un pico de 17,7 millones de litros de agua por segundo.

Las autoridades señalaron que el escenario estaba previsto por la llegada del fenómeno climático El Niño.

“Las previsiones indican que el caudal del Río Iguazú está en ascenso y es indispensable garantizar la seguridad de todos”, explicaron.