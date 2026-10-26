Messi va por su noveno Balón de Oro: quiénes son los grandes candidatos

El argentino, de 39 años, aparece entre los principales aspirantes tras su actuación en el Mundial 2026, donde marcó ocho goles y dio cuatro asistencias.

Messi podría conquistar este lunes su noveno Balón de Oro, en una ceremonia que comenzará a las 17, hora argentina, en el Palladium Theatre de Londres. El argentino, de 39 años, es uno de los principales candidatos después de su actuación en el Mundial 2026.

El capitán de la Selección argentina guió al equipo hacia la final del torneo, en la que perdió 1-0 ante España. Durante la competencia, marcó ocho goles y aportó cuatro asistencias.

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Los principales candidatos al Balón de Oro

Harry Kane tuvo una destacada temporada con el Bayern Múnich: ganó la Bundesliga y la Copa de Alemania, además de ser clave para que Inglaterra terminara tercera en el Mundial 2026. También anotó más de 70 goles.

Rodrigo Hernández, pese a no haber brillado en el Manchester City, fue una de las figuras de España, campeona del mundo, y se destacó como eje del equipo durante el torneo.

Lamine Yamal tuvo una gran temporada con el Barcelona y realizó una intensa campaña pública para quedarse con el premio. Sin embargo, su actuación en el Mundial fue más discreta: marcó un solo gol.

Kylian Mbappé aparece como otro de los grandes aspirantes. El delantero francés registró números destacados con el Real Madrid y convirtió 10 goles en el Mundial, lo que lo convirtió en el máximo artillero histórico de la competición. Su principal punto débil es que no ganó títulos durante la temporada.

La ceremonia se realizará este lunes en Londres y reconocerá al mejor jugador de la temporada, según la presentación de los candidatos difundida en la fuente principal.