Encontraron muerto a un reconocido youtuber salvadoreño en México

Carlos Mauricio Gómez, conocido como “Komanche”, tenía 30 años y fue hallado sin vida en una propiedad de Monterrey. Las causas del fallecimiento todavía no fueron informadas oficialmente.

El youtuber salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como “Komanche”, fue encontrado sin vida a los 30 años en Monterrey, México. La confirmación fue realizada por su representante, Byron Reyes, aunque todavía no se difundieron oficialmente las causas del fallecimiento.

“Es una noticia confirmada, ya conversé con su familia”, expresó Reyes en las últimas horas a través de un comunicado publicado en redes sociales.

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El representante también hizo referencia al impacto del acoso en línea con un mensaje en el que afirmó: “El bullying a cualquier escala no es un juego”. Esa publicación fue interpretada como una alusión a posibles campañas de hostigamiento contra el streamer, aunque no se informaron detalles oficiales que vinculen esa situación con su muerte.

Qué se sabe sobre el hallazgo

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el cuerpo fue encontrado este domingo en una propiedad ubicada en la colonia Paseo de Cumbres, sobre la calle Paseo de Niza.

Según esa versión, los vecinos advirtieron que la puerta del inmueble permanecía abierta desde el día anterior. Ante la sospecha de un robo, los propietarios se acercaron al lugar y encontraron dentro el cuerpo de un hombre de entre 30 y 35 años, aparentemente correspondiente al influencer.

Los reportes preliminares señalaron que no se habrían observado signos visibles de violencia en el domicilio. Hasta el momento, no se hicieron públicas las causas oficiales del fallecimiento.

La trayectoria de “Komanche”

Carlos Mauricio Gómez había construido una amplia audiencia en el mundo del streaming mediante transmisiones de videojuegos, entre ellos Minecraft.

Además, fue uno de los impulsores de los Squid Craft Games, un evento realizado en Minecraft que recrea las pruebas de la serie de Netflix El juego del calamar. En ese proyecto participó junto con reconocidos streamers como AuronPlay y El Rubius.