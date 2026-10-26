Alberdi ganó el clásico y Guaycurú quedó como escolta del Provincial de Básquet

El equipo de Villa Mercedes venció 73-39 a Jorge Newbery y mantuvo el liderazgo, mientras Guaycurú superó a Sociedad Española y trepó al segundo puesto.

Alberdi ratificó su liderazgo en el Torneo Clausura de la Liga Provincial de Básquet al imponerse por 73-39 ante Jorge Newbery, en el clásico de Villa Mercedes. En la misma jornada, Guaycurú derrotó a Sociedad Española y quedó como escolta del campeonato.

El equipo dirigido por Costa marcó diferencias especialmente durante el último cuarto, en el que logró un parcial de 22-3 para cerrar el encuentro. Marcelo Veres fue una de las figuras, con 13 puntos, 14 rebotes y una asistencia.

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También se destacaron Lautaro Gutiérrez, autor de 14 unidades y cinco rebotes; Federico Cardini, con 11 puntos, tres rebotes y cinco asistencias; y Máximo Amante, quien sumó 11 tantos, cuatro rebotes y tres asistencias.

En Jorge Newbery, Marcos Domínguez fue el principal anotador, con 12 puntos y cuatro rebotes. La derrota hizo que el equipo perdiera el segundo lugar de la clasificación.

Guaycurú aprovechó la caída de Newbery

Guaycurú venció 96-68 a Sociedad Española y se consolidó como escolta. Agustín Más Delfino tuvo una actuación sobresaliente, con 30 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias.

Leandro Sosa aportó 16 unidades, cuatro rebotes y una asistencia; Leandro Dorst sumó 15 puntos, seis rebotes y tres asistencias; y Pedro Gargiulo completó una planilla de 14 tantos y un rebote. En Sociedad Española, Agustín Maldonado encabezó la ofensiva con 27 puntos y siete rebotes, seguido por Jerónimo Maldonado, con 12 unidades y nueve rebotes.

En otro de los partidos, GEPU superó 91-55 a Matungos. Esteban Vogt lideró al ganador con 16 puntos, nueve rebotes y dos asistencias. Martín Becerra y Benjamín Quiroga aportaron 14 unidades cada uno, mientras que Juan Buchini convirtió 13 tantos, tomó ocho rebotes y repartió cinco asistencias.

Francisco Bertola fue el máximo anotador de Matungos, con 16 puntos, tres rebotes y dos asistencias. El equipo volvió a presentarse con una plantilla reducida.

Cómo quedó la tabla y cuándo vuelve a jugarse

Alberdi Club continúa primero con 19 puntos, producto de nueve victorias y una derrota en diez presentaciones. Guaycurú ocupa el segundo puesto con 17 unidades, ocho triunfos y un traspié en nueve partidos.

Jorge Newbery quedó tercero con 16 puntos, seis victorias y cuatro derrotas en diez encuentros. GEPU marcha cuarto, con 14 unidades, cinco triunfos y cuatro caídas en nueve actuaciones.

Más atrás aparecen Sociedad Italiana, con 12 puntos; Matungos, con 11; y Sociedad Española, con 10.

La próxima fecha comenzará el martes 27 de octubre a las 21:30, cuando Guaycurú reciba a Matungos. El viernes 30, a las 22, GEPU enfrentará a Alberdi Club y Sociedad Italiana jugará ante Sociedad Española. Jorge Newbery tendrá jornada libre.