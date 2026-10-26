Una mujer encontró a una niña de 3 años que había quedado sola en Villa Mercedes

La menor fue hallada en inmediaciones de un comercio del barrio La Ribera y luego restituida a sus padres por disposición del Juzgado de Familia.

Una niña de 3 años fue encontrada sola este lunes al mediodía en inmediaciones de un comercio del barrio La Ribera, en la ciudad de Villa Mercedes. Una mujer de 47 años la llevó a la Comisaría Seccional 29°, donde posteriormente se reencontró con sus familiares.

El episodio ocurrió alrededor de las 13:20, en la zona de avenida Adolfo Pérez y Monseñor Angelelli. Según relató la mujer ante los efectivos, circulaba en motocicleta junto con su hijo cuando observó que un automóvil blanco, estacionado frente a un comercio, comenzó a retirarse.

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En ese momento, advirtió que la niña corría detrás del vehículo, llorando y aparentemente intentando alcanzarlo. Ante la situación, decidió ponerla a resguardo e ingresó al local para consultar si alguna empleada la conocía. Como recibió una respuesta negativa, trasladó a la menor hasta la dependencia policial.

Intervención policial y búsqueda de registros

De inmediato, el personal de la Comisaría Seccional 29° solicitó la intervención de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF).

También requirió la colaboración del centro de monitoreo del Sistema Inteligente de Seguridad Provincial (SISPRO), con el objetivo de obtener registros de las cámaras ubicadas en las inmediaciones y esclarecer las circunstancias del hecho.

Alrededor de las 13:40, un hombre de 36 años se presentó en la comisaría y manifestó ser el padre de la niña. Acreditó su identidad mediante su DNI y permitió identificar a la menor.

El descuido durante la salida del comercio

El hombre explicó que su hija había concurrido al comercio junto con su abuelo, a bordo de un automóvil, para realizar una compra. Según su relato, al finalizar la operación, el abuelo inició la marcha sin advertir que la niña todavía no había subido al vehículo.

Al llegar a su domicilio, el abuelo constató que la menor no se encontraba en el auto. Por ese motivo regresó inmediatamente al comercio, aunque no logró localizarla. Luego se dirigió hasta la vivienda del padre de la niña para informarle lo sucedido.

Ambos comenzaron la búsqueda y dieron aviso al 911. Posteriormente se trasladaron a la Comisaría Seccional 29°, donde finalmente se reencontraron con la menor.

Personal de la CANAF mantuvo comunicación con la Dra. Lorena Báez, del Juzgado de Familia. La magistrada dispuso la restitución de la niña a sus padres y consideró que no era necesario labrar actuaciones judiciales, al entender que se trató de un descuido involuntario por parte del abuelo.