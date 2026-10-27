La Policía secuestró motocicletas por infracciones de tránsito en Villa Mercedes

Los procedimientos se realizaron este lunes en distintos puntos de Villa Mercedes e incluyeron maniobras peligrosas, falta de casco y ausencia de documentación.

La Policía secuestró motocicletas durante distintos procedimientos preventivos realizados este lunes 26 de octubre en varios puntos de Villa Mercedes. Los operativos permitieron detectar maniobras peligrosas y diversas infracciones a las normas de tránsito.

Los controles estuvieron a cargo de efectivos de la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico de la UROP N° 2, con intervención de personal de Tránsito Municipal.

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Procedimientos en distintos sectores

En jurisdicción de la Comisaría Seccional 9°, sobre la ruta provincial 33, fueron identificados cuatro jóvenes de entre 20 y 21 años que circulaban en motocicletas y realizaban maniobras peligrosas. En uno de los casos, además, el rodado no tenía el dominio colocado.

Por esa situación, se solicitó la intervención de Tránsito Municipal, que actuó en el procedimiento correspondiente.

Asimismo, en jurisdicción de las Comisarías Seccionales 36° y 40°, en la intersección de Paraguay y Héctor Montenegro, los motoristas identificaron a un joven de 22 años que circulaba en una motocicleta sin casco protector, sin licencia de conducir y sin la documentación correspondiente del rodado.

En ese caso también fue requerida la presencia de personal de Tránsito Municipal.

Un adolescente involucrado

Por otra parte, en jurisdicción de la Comisaría Seccional 30°, en inmediaciones de las calles 1º de Mayo y Comisario Pirker, fue identificado un adolescente de 16 años que circulaba en una motocicleta sin documentación ni dominio colocado.

Según se informó, el joven realizaba maniobras peligrosas y producía “explosiones” con el rodado.

En todos los procedimientos intervino personal de Tránsito Municipal, que procedió al secuestro de las motocicletas involucradas. Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades competentes.