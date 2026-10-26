El delantero inglés del Bayern Múnich convirtió 73 goles en 65 partidos y recibió por primera vez el máximo premio individual; Alexia Putellas ganó el trofeo femenino.

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 y Lionel Messi terminó quinto en la votación. El delantero inglés del Bayern Múnich fue distinguido tras una temporada en la que convirtió 73 goles en 65 partidos entre su club y la selección de Inglaterra.

Kane, de 33 años, recibió por primera vez el premio que entrega anualmente la revista France Football. Además, obtuvo el Trofeo Gerd Müller como máximo goleador de la temporada.

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El inglés se convirtió en el quinto futbolista de su país en ganar el Balón de Oro. Antes lo habían conseguido Kevin Keegan, Bobby Charlton, Stanley Matthews —el primero, en 1956— y Michael Owen.

El premio fue entregado por Ronaldo Nazario durante la ceremonia realizada en el teatro London Palladium, en Londres. Por primera vez en los 70 años de historia del galardón, la gala se desarrolló fuera de Francia como homenaje a Matthews.

Messi terminó quinto y Lautaro quedó 22°

Lionel Messi finalizó quinto entre los candidatos al premio masculino. El argentino, que buscaba su noveno Balón de Oro, había sido nominado después de su rendimiento con la selección argentina en el Mundial y con Inter Miami.

El orden de los primeros puestos quedó encabezado por Kane, seguido por Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri y Messi. Más atrás se ubicaron Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Erling Haaland, Michael Olise y Fabián Ruiz.

Entre los demás argentinos nominados, Lautaro Martínez terminó en el puesto 22. En tanto, Emiliano “Dibu” Martínez quedó quinto en la votación del Trofeo Lev Yashin, que fue ganado por el español Unai Simón, arquero del Athletic de Bilbao.

Alexia Putellas ganó el Balón de Oro femenino

La española Alexia Putellas, futbolista de Barcelona, obtuvo el Balón de Oro femenino por tercera vez en su carrera. La distinción le permitió cortar el dominio de su compatriota Aitana Bonmatí, ganadora de las tres ediciones anteriores.

El Barcelona también fue elegido como el mejor club femenino del año, luego de conquistar la Liga F, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Champions League durante la temporada 2025/26.

En los premios juveniles, Lamine Yamal volvió a ganar el Trofeo Kopa masculino, mientras que Vicky López, también del Barcelona, se impuso entre las mujeres. Ambos recibieron el reconocimiento por segunda vez consecutiva, según el material difundido durante la gala.

Los otros premios de la ceremonia

El Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador masculino fue para Luis de la Fuente, seleccionador de España. En la categoría femenina, el ganador fue Pere Romeu, entrenador del Barcelona.

El Paris Saint-Germain fue elegido como el mejor equipo masculino por segundo año consecutivo. El Premio Sócrates, destinado a reconocer una labor social vinculada con el fútbol, quedó en manos de Bukayo Saka por su trabajo junto a la organización médica BigShoe.

La elección del Balón de Oro se realiza mediante un jurado internacional de periodistas especializados. En la categoría masculina participan representantes de los 100 países mejor ubicados en el ranking de la FIFA, que evalúan el rendimiento individual, los logros colectivos y la conducta deportiva.