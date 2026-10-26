Demoraron a un hombre acusado de amenazar y robarle zapatillas a su expareja en Villa Mercedes

El procedimiento ocurrió durante la madrugada en avenida 25 de Mayo. La mujer también denunció antecedentes de violencia física y una amenaza de regreso.

Un hombre de 31 años fue demorado durante la madrugada de este lunes 26 de octubre en Villa Mercedes, luego de que su expareja lo acusara de sustraerle un par de zapatillas y amenazarla con regresar para agredirla físicamente.

El procedimiento fue realizado por policías de la Patrulla del Comando Radioeléctrico de la UROP N° 2, tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales debido a un incidente registrado en un domicilio ubicado sobre avenida 25 de Mayo al 1000.

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En el lugar, una joven de 26 años manifestó que su expareja se había retirado luego de llevarse las zapatillas y advertirle que regresaría para atacarla. Además, afirmó que anteriormente había sufrido episodios de violencia física por parte del mismo individuo y que ya había radicado una denuncia.

A partir de las características aportadas, los efectivos iniciaron un recorrido preventivo por la zona. Finalmente, localizaron al hombre en inmediaciones de avenida 25 de Mayo y calle General Mulleady.

Tras ser identificado, fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 9°, donde continuaron las actuaciones correspondientes.