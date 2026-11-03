Argentina vs. Uruguay: cuánto salen las entradas para el amistoso en la Bombonera

La AFA informó que la venta comenzará el miércoles 4 de noviembre a las 16 y detalló los precios de las localidades para el partido del viernes 13.

Las entradas para el amistoso entre la Selección argentina y Uruguay saldrán a la venta el miércoles 4 de noviembre a las 16, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El partido se jugará el viernes 13 de noviembre en la Bombonera.

La comercialización se realizará únicamente a través de la plataforma digital Deportick. Las personas que no tengan una cuenta deberán registrarse con un usuario y una contraseña para poder iniciar la compra.

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Precios de las localidades

La entrada general tendrá un valor de $95.000 y será la opción más económica para el público general. En el otro extremo, la ubicación Preferencial costará $290.000.

General: $95.000.

Menor A Popular, hasta 10 años: $19.000.

Platea alta: $140.000.

Platea media C, D y M: $180.000.

Platea baja L: $220.000.

Platea media A y B: $220.000.

Preferencial: $290.000.

Sector visitante: $160.000.

La AFA indicó que las plateas altas, medias y bajas tienen valores inferiores a los de los últimos amistosos disputados en el país, ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Cuándo y dónde retirar las entradas

Los tickets físicos podrán canjearse desde el martes 10 hasta el jueves 12 de noviembre, de 9 a 15, en las boleterías del estadio de Huracán.

Las personas con discapacidad también deberán gestionar su ingreso a través de Deportick durante la venta general. Según la AFA, quienes no completen ese trámite antes del partido no podrán ingresar.

El encuentro ante Uruguay será el primero de los dos partidos que la Selección argentina disputará en el país. El material de origen señaló, además, que Lionel Messi no forma parte de los concentrados.