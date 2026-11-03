Lali Espósito cuestionó el silencio tras el ataque a mujeres trans en Palermo

La cantante comparó la cobertura sobre su torta de casamiento con la difusión de una agresión protagonizada por un grupo de jóvenes contra trabajadoras sexuales trans.

Lali Espósito cuestionó a algunos medios de comunicación por la cobertura que recibieron su casamiento y la torta de nueve pisos elaborada por Damián Betular, en contraste con la difusión de un ataque contra mujeres trans ocurrido en los bosques de Palermo.

La cantante publicó un mensaje en sus historias de Instagram, donde sostuvo: “Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a CAZAR travestis. Personas trans que están trabajando en la calle… Total normalidad y silencio”.

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La referencia fue al episodio ocurrido durante la noche del lunes 2 de noviembre en inmediaciones de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, cerca de la avenida Figueroa Alcorta y el Lago de Regatas.

El ataque en los bosques de Palermo

Según la información difundida, un grupo de entre 50 y 60 jóvenes, algunos de ellos en bicicleta, persiguió y agredió a mujeres trans que trabajaban en la vía pública.

Los atacantes les arrojaron palos, ramas, piedras, conos de tránsito y una cubierta, mientras las insultaban y filmaban las agresiones para luego compartirlas en redes sociales. Las imágenes que circularon muestran a los jóvenes hostigando y burlándose de las trabajadoras sexuales.

De acuerdo con los testimonios difundidos, las víctimas primero recibieron provocaciones y, cuando intentaron responder verbalmente, los agresores regresaron en grupo para atacarlas.

Vecinos y automovilistas alertaron a la Policía tras el episodio. Los efectivos llegaron al lugar cuando los involucrados ya se habían retirado.

La comparación con la cobertura del casamiento

En su publicación, Espósito cuestionó que la repercusión por la torta de su casamiento con Pedro Rosemblat haya sido mayor que la atención dedicada al ataque contra el colectivo trans.

La celebración se realizó el sábado 31 de octubre en una casona de San Telmo. El pastel, diseñado por el pastelero Damián Betular, tenía nueve pisos y, según la información publicada, fue una sorpresa para la cantante.