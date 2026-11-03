Caso Loan: el juicio se reanuda con declaraciones de policías y peritos

La audiencia continuará este miércoles por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en Corrientes.

El juicio por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña se reanudará este miércoles con las declaraciones de policías y peritos. El niño permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024.

Según confirmaron fuentes judiciales, durante la audiencia declararán Marilú Vásquez, perito auxiliar en Odorología Forense de la Policía de Salta; Tamara Muniagurria, licenciada en Criminalística de la Policía de Corrientes; y Sergio Montenegro, suboficial de la Policía Federal Argentina.

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También fueron convocados Uriel Rossi y Fernando Lobo, integrantes de la División Unidad Búsqueda de Evidencias de la PFA; Walter Emanuel Sosa, agente de la División Pericias Tecnológicas; Ricardo Chevarlazk, médico legista de la División Medicina Legal; y Verónica Reyes, sargento de la Policía de Salta.

Las partes desistieron de la comparecencia de Hernán Paul Alfonso, otro uniformado que había sido convocado. Además, aún resta resolver la situación de otros testigos.

Los imputados que ya declararon

En el debate ya prestaron declaración cuatro de los siete imputados del expediente principal: la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; la tía del menor, Laudelina Peña; su exesposo, Antonio Bernardino Benítez; y el excomisario de 9 de Julio, Walter Maciel.

Por otra parte, el material identifica a diez imputados por delitos como usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad, entre otras acusaciones: Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.