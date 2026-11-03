Moria Casán habló sobre la posibilidad de reemplazar a Mirtha Legrand en El Trece

La conductora aclaró que no ocuparía el lugar de la histórica diva, aunque aceptaría una propuesta para conducir el espacio durante 2027.

Moria Casán se refirió a la posibilidad de ocupar durante 2027 el lugar de Mirtha Legrand en las noches de El Trece y sostuvo que no se considera un reemplazo de la histórica conductora. Sin embargo, reconoció que aceptaría la propuesta si el ciclo no pudiera continuar al frente de Legrand.

“No tengo idea. Tengo muchas cosas, pero siempre es muy grato que se piense en mí. No puedo reemplazar a todo el mundo o tener horarios, pero siempre es grato que se piense en mí para algo tan importante”, declaró Casán en televisión.

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La conductora agregó: “Nunca sería un reemplazo de nadie, mucho menos de Legrand. Pero, si no se pudiera hacer, que se piense en mí para ocupar un lugar tan importante. Sé de lo que se trata el show”.

Qué dijo sobre asumir el desafío

Consultada sobre si le gustaría asumir el espacio, Casán afirmó que actualmente está conforme con su presente laboral y que no se trata de un anhelo personal.

“Mi propio programa lo tengo con ‘La mañana con Moria’. No es un anhelo, estoy feliz con todo lo que tengo. Pero, bienvenidas todas las propuestas”, señaló.

La versión sobre una posible llegada de Casán a las noches de los sábados surgió luego de que el periodista Adrián Pallares mencionara en el programa Intrusos que El Trece tendría interés en convocarla para ocupar ese espacio durante 2027.