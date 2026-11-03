Pity Álvarez: el viernes comienzan los alegatos por el crimen de Cristian Díaz

El juicio contra el cantante se reanudará en el Tribunal Criminal y Correccional N.° 29 con la declaración de su hermana y la exposición de la querella.

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez, acusado de asesinar de cuatro disparos a Cristian Díaz el 12 de julio de 2018, se reanudará este viernes en la Ciudad de Buenos Aires. La jornada incluirá la declaración de la hermana del cantante y el inicio de los alegatos de clausura.

La audiencia comenzará a las 11:30 en el Tribunal Criminal y Correccional N.° 29. Según informaron fuentes del caso a Noticias Argentinas, primero prestará testimonio la familiar del músico y luego expondrá el abogado Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando y representante de la familia de la víctima.

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El cronograma de los alegatos

El miércoles 11 será el turno del fiscal federal Sandro Abraldes. En tanto, el viernes 13 presentarán sus conclusiones los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, defensores de Álvarez.

El cantante enfrenta una condena de entre 8 y 25 años de prisión, de acuerdo con la acusación que se tramita en el debate.

La declaración de Pity Álvarez

Álvarez declaró por primera vez este lunes y sostuvo que se sintió “acorralado por un tipo peligroso”. Durante su testimonio, afirmó: “Tenía el arma en el bolsillo, creo que ni la saqué. Apunté a su cuerpo. Hubo un fogonazo blanco en mi cabeza. No sé lo que pasó por unos segundos. Después me vi parado al lado de él y todos corriendo”.

Además, recordó que Agustina, la joven que estaba con él, le gritó: “¡Lo mataste, lo mataste!”.

Al relatar lo ocurrido después del ataque, el músico aseguró que ambos estaban alterados: “Yo viví por primera vez eso. No pensé, eso no era yo. Me transformé, me transformé, no sé”.

El hecho investigado ocurrió el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, ubicado en Villa Lugano.