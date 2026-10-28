Boca y Atlético Mineiro: Conmebol abrió la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana

La final se jugará el 21 de noviembre en Barranquilla. La venta comenzó con una etapa exclusiva para residentes colombianos y continuará con el expendio global desde el 30 de octubre.

Las entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro comenzaron a venderse este miércoles, según informó la Conmebol. El partido se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El procedimiento se realiza exclusivamente a través del sitio web oficial de la entidad sudamericana y contempla distintas etapas de comercialización.

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Cómo es el cronograma de venta

La primera fase comenzó a las 14 de la Argentina —12 de Colombia— y está destinada únicamente a ciudadanos colombianos residentes en ese país. En esta instancia se pueden adquirir localidades de la Categoría 2, correspondiente a la tribuna Oriental.

Cada comprador, que debe acreditarse con su documento de identidad, puede adquirir hasta cuatro accesos. Además, tiene la posibilidad de transferirlos una sola vez a otro ciudadano colombiano. Esta etapa permanecerá abierta hasta el viernes 30 de octubre.

Ese mismo viernes, desde las 14 de la Argentina, se habilitará la venta global para el público general, sin restricciones de nacionalidad. En esa instancia estarán disponibles las ubicaciones de la Categoría 1 y los remanentes de la Categoría 2.

En paralelo, la Conmebol y las dirigencias de ambos clubes continúan coordinando la modalidad de venta de la Categoría 3, reservada para los sectores cabeceras y destinada a la masa societaria de los equipos finalistas.

Cuándo saldrán las entradas para los hinchas de Boca

La AFA informó que las localidades destinadas a la parcialidad de Boca saldrán a la venta el martes 3 de noviembre, mediante la plataforma virtual del certamen. Por el momento, no fueron confirmados los cupos totales ni la modalidad de adjudicación.

Precios y ubicaciones

El esquema de valores definido por el organismo rector del fútbol sudamericano contempla tres categorías:

Categoría 1: 250 dólares. Sector preferencial de la platea Occidental, detrás de los bancos de suplentes.

Sector preferencial de la platea Occidental, detrás de los bancos de suplentes. Categoría 2: 180 dólares. Platea lateral, ubicada en la tribuna Oriental.

Platea lateral, ubicada en la tribuna Oriental. Categoría 3: 90 dólares. Populares Norte y Sur, asignadas específicamente a los hinchas de Boca y Atlético Mineiro.

Una final inédita en Colombia

La definición en Barranquilla será la primera final a partido único de la Copa Sudamericana que se dispute en Colombia.

Boca buscará conquistar el certamen por tercera vez, después de sus títulos consecutivos de 2004 y 2005. Atlético Mineiro, conocido como el “Galo”, intentará obtener el trofeo continental por primera vez en su historia.