Tragedia en España: al menos 46 muertos por el choque de dos trenes

El accidente ocurrió cerca de Toledo, en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Protección Civil elevó luego la cifra a 49 fallecidos, mientras continúan las tareas de emergencia.

Al menos 46 personas murieron tras el choque de dos trenes ocurrido cerca de la ciudad de Toledo, en España, según la información inicial. Más tarde, fuentes de Protección Civil indicaron que la cifra de fallecidos había ascendido a 49.

El accidente se produjo a la altura de Urda, entre una formación de alta velocidad AVE, operada por Renfe, y un tren de Iryo. Como consecuencia del impacto, dos vagones cayeron por un terraplén y se desplegó un amplio operativo de emergencias.

Publicidad

Cómo ocurrió el choque

Los primeros indicios señalaron que el tren de Iryo se encontraba detenido en la vía por motivos que todavía se desconocían y que la formación AVE lo embistió por detrás. Esa versión era preliminar y se encontraba sujeta a la investigación correspondiente.

Renfe informó que el accidente ocurrió entre las localidades de Mora y Orgaz. Por su parte, Adif comunicó que la circulación estaba interrumpida en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por “un alcance entre dos trenes”.

Operativo de emergencia

En el lugar trabajaban bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de varios municipios cercanos, tres helicópteros sanitarios y dos unidades móviles de vigilancia intensiva.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se declaró “consternado” por el grave accidente y señaló que los servicios de emergencia trabajaban sobre el terreno para atender a las personas afectadas.

El choque provocó la paralización del tránsito ferroviario de alta velocidad en la línea que conecta Madrid con Andalucía.