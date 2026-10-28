Gastón Pauls en San Luis: “también se pueden contagiar las buenas acciones”

El titular de CACUCA valoró el trabajo del gobernador Claudio Poggi y resaltó la construcción del Centro de Deshabituación de La Toma.

Gastón Pauls, titular de la Fundación La Casa de la Cultura de la Calle (CACUCA), destacó las políticas públicas que lleva adelante la gestión del gobernador Claudio Poggi en materia de prevención de adicciones y cuidado de la salud mental.

Este martes por la tarde, Poggi recibió a Pauls junto con su equipo de trabajo. Durante el encuentro, el gobernador de San Luis firmó su adhesión al convenio “25 Firmas”, un compromiso que busca “de alguna manera, declarar, reconocer las adicciones y la problemática de salud mental como problemáticas graves, urgentes”, explicó el actor.

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“Gracias a Dios el gobernador Claudio Poggi se comprometió también y más allá de comprometerse, nos contaron los equipos cómo vienen trabajando estos temas que, gracias a Dios, no es tan común en muchos lugares de la Argentina que se trabaje tan seriamente, así que agradecidos por el compromiso y redoblando el amor por un mundo mejor, con menos adicciones, con menos gente padeciendo patologías mentales”, indicó Pauls.

La valoración del Centro de Deshabituación de La Toma

Entre las políticas públicas impulsadas por la provincia, el titular de CACUCA destacó la construcción del Centro de Deshabituación de La Toma, un proyecto que se encuentra en su etapa final de edificación.

“Ojalá contagie. Lo digo siempre que se puede contagiar en una enfermedad, sí, pero también se pueden contagiar las buenas acciones, también se puede contagiar la esperanza, la fe”, sostuvo Pauls.

En ese sentido, agregó: “Entonces digo que en una provincia en este caso, se estén abriendo lugares, cuando en otros lugares, precisamente, también se piensa en cerrarlos, creo que es una invitación a que observemos que el tema está en agenda”.

“Ojalá esto, si lo ve la gente de San Luis, pueda entender que va a haber un lugar”, concluyó.