Murió la mamá de Lionel Scaloni a los 74 años en Pujato

Eulalia Marzetti falleció el martes 27 de octubre en la localidad santafesina donde vivía. La noticia fue confirmada por personas cercanas a la familia.

Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni, murió a los 74 años el martes 27 de octubre en Pujato, la localidad santafesina donde vivía desde hacía años. La noticia se conoció este miércoles y fue confirmada por personas cercanas a la familia.

La información fue comunicada a Radio 2, de Rosario, por fuentes familiares. Según trascendió, el entrenador de la Selección Argentina se encontraba en Buenos Aires y estaría viajando para despedirla.

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La trayectoria de Eulalia Marzetti

Marzetti fue una figura importante en la vida de Scaloni y también tuvo una trayectoria en Pujato, donde se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad.

Junto con su marido, crió a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina. Esta última es conocida en Rosario por su emprendimiento gastronómico Scala Bakery, ubicado en Funes.

La enfermedad de la madre de Scaloni

La mamá del entrenador llevaba alrededor de cinco años enferma. En octubre de 2021, después del triunfo de Argentina ante Perú por las Eliminatorias, Scaloni habló públicamente sobre la situación familiar que atravesaba y reconoció que le costaba concentrarse en los desafíos deportivos.