Flávio Bolsonaro pasó por la Argentina en un vuelo privado rumbo a Estados Unidos

El senador brasileño cruzó por Puerto Iguazú junto con su familia y abordó una aeronave que hizo escala en Guayaquil. No había confirmación corroborada de su aterrizaje en Miami.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro pasó por la Argentina junto con su familia y abordó en Puerto Iguazú un vuelo privado con destino a Estados Unidos. La aeronave hizo una escala en Guayaquil, Ecuador, y al cierre de la información no había confirmación corroborada de su aterrizaje en Miami.

Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, Bolsonaro cruzó la frontera argentina a las 22:50 del martes por el puente internacional Tancredo Neves. Lo hizo acompañado por Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro.

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El organismo precisó que los cuatro presentaron “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país” y que sus tránsitos fueron registrados “sin incidentes”.

El recorrido del vuelo privado

A las 23:30, la familia abordó un vuelo privado despachado por Baires Fly S.A., cuyo plan de vuelo consignaba como destino Guayaquil. La aeronave fue identificada por medios que siguieron el traslado como un Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW.

De acuerdo con registros citados por la prensa brasileña, el avión aterrizó en Guayaquil a las 5:46 de este miércoles, hora argentina. El recorrido atravesó Paraguay, Bolivia y Perú, y evitó el espacio aéreo brasileño.

La escala en Ecuador se realizó para reabastecer combustible, según informó la cadena CBN. Luego, medios brasileños indicaron que el avión partió hacia Miami, con llegada prevista al aeropuerto ejecutivo Opa-locka.

El contexto judicial en Brasil

El traslado se produjo en medio de una investigación judicial en Brasil. Según informaron medios internacionales, Bolsonaro tenía una prohibición de salida del país y la Policía Federal brasileña había anulado sus pasaportes tras el vencimiento del plazo establecido para entregarlos.

La confirmación de Migraciones permitió establecer el papel de la Argentina como territorio de tránsito. Sin embargo, el comunicado no detalló quién organizó el traslado ni mencionó una intervención política del Gobierno argentino.

El respaldo de Donald Trump

En Washington, Donald Trump manifestó su respaldo a la posibilidad de recibir a Bolsonaro, aunque reconoció que desconocía su ubicación exacta. “Yo escuché que estaba en la Argentina. No sé en dónde está, pero escuché que estaba allí”, declaró ante periodistas.

Consultado sobre su eventual ingreso a Estados Unidos, Trump respondió: “Lo aprobaría”, y agregó: “Creo que son personas decentes. Por mí, estaría bien”.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que Washington “expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia”. No obstante, no precisó la categoría ni la duración de esos permisos y tampoco confirmó una concesión de asilo político.