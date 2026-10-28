San Luis refuerza el monitoreo ante posibles lluvias intensas por El Niño

La Provincia controla las precipitaciones, regula los embalses y realiza trabajos de reencauzamiento de ríos para reducir riesgos, aunque mantiene una tendencia normal para un año húmedo.

San Luis mantiene una tendencia de precipitaciones acorde con un año húmedo dentro de los valores habituales, mientras el Gobierno provincial refuerza las tareas preventivas ante posibles lluvias intensas vinculadas con el fenómeno El Niño.

Este martes por la tarde, el gobernador Claudio Poggi encabezó una reunión de trabajo en las oficinas de San Luis Agua, ubicadas en Casa de Gobierno. Del encuentro participaron el presidente del organismo, Hugo Guzmán Durán, y la ministra de Seguridad, Nancy Sosa.

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Durante la reunión se analizaron los avances de las acciones preventivas que llevan adelante los organismos provinciales. “Esta reunión es para transmitir tranquilidad a los sanluiseños”, comentó Poggi.

El Niño es un fenómeno climático asociado al calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Puede modificar los patrones de precipitaciones en distintas regiones y, en Argentina, aumentar la probabilidad de lluvias intensas en determinadas zonas, con riesgo de crecidas de ríos y arroyos e inundaciones.

Monitoreo y regulación de los embalses

Las medidas implementadas incluyen el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, el seguimiento de los embalses, el reencauzamiento de ríos y la coordinación entre los organismos responsables.

Guzmán Durán explicó que San Luis Agua trabaja con un enfoque preventivo. Entre las acciones destacó la instalación de pluviógrafos y la puesta en funcionamiento de un sistema que registra las precipitaciones durante las 24 horas, informa los milímetros acumulados y permite identificar las zonas donde llueve.

La información se utiliza para planificar la regulación de los embalses, evaluar el estado de los ríos y definir posibles intervenciones en sectores críticos. “Todos esos valores nos permiten a nosotros trabajar en lo que es prevención, poder hacer la regulación de los embalses, el manejo de cada uno de los lugares donde tenemos embalses y, si está lloviendo en los lugares donde nosotros hemos hecho reencauzamientos, ir y ver cómo está trabajando el río en esos puntos críticos”, detalló el funcionario.

El presidente de San Luis Agua también mencionó las intervenciones realizadas en los diques y la planificación de nuevos trabajos en embalses que todavía requieren mejoras. Actualmente, el organismo cuenta con más de cinco frentes de trabajo distribuidos en distintos puntos de la provincia, con tareas en ríos y localidades para mejorar el escurrimiento ante eventuales lluvias intensas.

Además, la incorporación de un dron topográfico permite completar en una jornada de trabajo de campo relevamientos que anteriormente demandaban alrededor de 15 días, según explicó Guzmán Durán.

Reencauzamiento de ríos y comunicación de maniobras

El gerente de Planificación de San Luis Agua, Mauricio López, presentó el funcionamiento de la red pluviográfica y de los sistemas de monitoreo utilizados para anticipar escenarios y planificar las maniobras en los embalses.

Los registros permiten planificar la apertura de los descargadores de fondo de los diques y comunicar esas maniobras a la comunidad mediante los comités operativos de emergencia y placas informativas.

López también resaltó los trabajos de reencauzamiento, orientados a llevar los cauces a condiciones adecuadas para el desagüe y reducir el impacto de las precipitaciones en las localidades provinciales. “Es una metodología que nosotros utilizamos para llevar los cauces a sus condiciones óptimas de desagüe, y justamente que las precipitaciones que se prevé que van a llegar por el fenómeno El Niño tengan el menor impacto posible en las localidades provinciales”, afirmó.

La situación actual de las precipitaciones

El funcionario aclaró que todavía no es posible determinar con certeza la intensidad con la que El Niño podría afectar al territorio provincial. Mientras otras jurisdicciones, como las provincias del Litoral, Mendoza y San Juan, registran precipitaciones más abundantes, San Luis presenta por ahora una tendencia normal para un año húmedo.

“Estamos esperando los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional para conocer los meses venideros, pero hasta lo que sería octubre y noviembre, estamos hablando de una tendencia normal de un año húmedo”, explicó López.

Por el momento, la provincia no registra efectos asociados al fenómeno que indiquen un comportamiento extraordinario de las precipitaciones. El Gobierno provincial continuará con las tareas de monitoreo, mantenimiento, reencauzamiento y planificación para anticiparse a posibles contingencias y resguardar a la población.