Brasil: un juez le prohibió salir del país a Flávio Bolsonaro tras la derrota electoral

El senador brasileño deberá entregar sus pasaportes por orden del juez Alexandre de Moraes, en una causa que investiga un presunto entramado de lavado de dinero y apuestas.

El senador Flávio Bolsonaro quedó impedido de salir de Brasil y fue intimado a entregar sus pasaportes por orden del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a menos de 24 horas de la derrota electoral del sector bolsonarista en el balotaje presidencial.

La notificación judicial se realizó en la vía pública, cuando el legislador salía de visitar en Brasilia a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria. La medida fue dispuesta en una causa que avanzó luego de confirmarse el resultado electoral.

Publicidad

La orden contempla la prohibición de contacto entre Flávio Bolsonaro y el abogado Willer Tomaz, la cancelación de todos los pasaportes brasileños del senador —incluidos los diplomáticos— y la entrega, en un plazo de 24 horas, de los documentos que pudiera tener de otras nacionalidades.

La reacción de Flávio Bolsonaro

Tras conocer la resolución, el senador denunció una persecución política en un video publicado en sus redes sociales. “Fue una decisión tomada conforme el resultado de la elección. Una cuestión política”, afirmó.

“Voy a entregar mis pasaportes y defenderme de esta aberración que es un claro intento de intimidarme”, agregó.

Flávio Bolsonaro sostuvo que la orden de Alexandre de Moraes fue firmada durante la noche del domingo 25. También afirmó que la decisión se basó en una declaración de su hermano Eduardo Bolsonaro, quien habría dicho el 23 de octubre que debía abandonar el país si perdía las elecciones.

“Cuando me iba, la Policía Federal de Lula estaba en su casa y en plena calle me citaron para entregar mis pasaportes y me prohibieron salir del país. La decisión de Alexandre de Moraes se basó en una declaración de Eduardo (Bolsonaro) del 23/10 en la que decía que debía abandonar el país si perdía las elecciones; yo nunca dije eso”, declaró.

La causa por presunto lavado de dinero

La investigación se originó en el Tribunal Federal de Rio Grande do Sul, donde se analizaban posibles delitos de blanqueo de capitales, evasión fiscal y el uso de casas de apuestas en un presunto entramado.

Según un informe de la Policía Federal, Flávio Bolsonaro y Willer Tomaz son investigados por una trama que involucraría empresas del abogado y casas de apuestas. Por su condición de senador, Bolsonaro tiene jurisdicción especial ante el Supremo Tribunal Federal. El expediente fue remitido a ese tribunal el 8 de octubre y Alexandre de Moraes fue designado como juez ponente.

La Policía Federal de Rio Grande do Sul accedió a información telemática de Tomaz y encontró correos electrónicos que indicaban que Flávio Bolsonaro figuraba como “usuario principal” de una cuenta bancaria perteneciente a Alcazar Holdings, una empresa propiedad del abogado.

“En la documentación relativa a la apertura de la cuenta bancaria de la empresa Alcazar Holdings, se constató que Flávio Bolsonaro figuraba con un perfil de usuario principal, condición que, en principio, le otorgaba un alto nivel de acceso y gestión de la cuenta”, señaló la Policía Federal en el informe.

El documento también indicó que, en un correo electrónico fechado el 22 de mayo de 2025, Willer Tomaz solicitó eliminar su acceso. Según la investigación, ese elemento indicaría que el senador permaneció vinculado operativamente a la cuenta al menos hasta esa fecha.

Los vínculos investigados

La pesquisa menciona registros de fiestas, reuniones y encuentros compartidos, además de documentos personales vinculados a Flávio Bolsonaro hallados en el servicio de almacenamiento iCloud de Tomaz.

También fueron identificados viajes del senador pagados por Cathedral, una sociedad relacionada con Tomaz. La empresa operaba desde la misma dirección que Alcazar en la isla de Madeira, Portugal, según el informe policial.

Cathedral figura además como propietaria de Best Bet, integrante de Loto Network, señalada como la primera empresa de apuestas autorizada a operar en Río de Janeiro en 2023.

Otro de los elementos incorporados a la investigación es la titularidad compartida de un avión privado utilizado por Flávio Bolsonaro y Willer Tomaz en un vuelo entre Fort Lauderdale, en Estados Unidos, y Brasil en enero de 2025.

La aeronave, un Legacy 650 matriculado PP-NLR, tenía tres copropietarios: Tomaz, a través de Alcazar Holdings; Laerte Cosentino, vinculado a Totvs; y el banquero Daniel Vorcaro, de Banco Master, representado por la sociedad Prime You.

La Policía Federal sostuvo que el cruce de documentación electrónica, registros societarios, pagos de viajes, domicilios empresariales coincidentes y la titularidad compartida del jet muestra una red de relaciones comerciales y personales entre los involucrados. La investigación continúa bajo análisis del Supremo Tribunal Federal.

Con información de: noticiasargentinas.com y Globo.com.

Fuentes utilizadas: noticiasargentinas.com y Globo.com.