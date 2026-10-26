Calle Angosta Rock: anticipadas a $20.000 y dónde comprarlas

Las entradas para el 4 y 5 de diciembre se consiguen en la Casa de la Cultura y por internet. Bersuit, Las Pelotas y YSY A integran la grilla.

La organización de Calle Angosta Rock 2026 difundió los puntos de venta de las entradas anticipadas, con un valor de $20.000, para las jornadas del viernes 4 y sábado 5 de diciembre en Villa Mercedes.

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La compra presencial se puede realizar en la Casa de la Cultura, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00. También está disponible la venta por internet a través de TuEntrada.

El precio de la preventa se suma a la información del anuncio inicial, cuando se había comunicado un valor de $30.000 para las jornadas pagas.

La programación del festival

El viernes 4 actuarán Cielo Razzo, YSY A y Bersuit. El sábado 5 subirán al escenario Las Pelotas, Viejas Locas x FyA y La Mancha de Rolando.

La programación continuará el domingo 6 con una jornada dedicada a los bateristas y entrada libre. Además, la cartelera se completará con bandas locales seleccionadas mediante el Pre-Calle Angosta Rock.