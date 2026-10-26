Dos mujeres fueron asesinadas y descuartizadas en el mismo barrio de San Luis

Gabriela Centeno y Claudia Andrea Rodríguez fueron halladas con pocas semanas de diferencia en el barrio República; sus parejas son investigadas en ambos casos.

Dos mujeres fueron asesinadas y descuartizadas en el barrio República, en el oeste de la ciudad de San Luis, con pocas semanas de diferencia. En ambos casos, los cuerpos fueron encontrados luego de la intervención de perros vagabundos y las parejas de las víctimas quedaron vinculadas a las investigaciones, según informó El Diario de la República.

Las víctimas fueron identificadas como Gabriela Centeno, de 42 años, y Claudia Andrea Rodríguez, de 37. Centeno tenía seis hijos y un nieto, mientras que Rodríguez era madre de un adolescente.

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El caso de Gabriela Centeno

Gabriela Centeno había sido vista por última vez en agosto. El 13 de octubre fue encontrada enterrada cerca de la casa de Raúl Bullones, su pareja, quien se encuentra detenido y acusado de haberla asesinado.

De acuerdo con la información publicada, Bullones había viajado a Mendoza después de pedir dinero de manera insistente entre sus allegados. El cuerpo fue localizado cuando un perro comenzó a escarbar en el pozo.

La desaparición de Claudia Rodríguez

Claudia Rodríguez fue vista por última vez el domingo 4 de octubre a las 23, mientras caminaba por el barrio República con una campera marrón. Diez días después del hallazgo de Centeno, otro perro encontró restos en un basural de la zona.

Rodríguez estaba en pareja con otro hombre llamado Raúl, quien tenía domicilio en el barrio y un prontuario policial, según la publicación. La mujer lo había denunciado por violencia de género, pero en febrero desistió de continuar con la acción judicial luego de recibir una notificación para consultar si quería seguir adelante.

Coincidencias entre las investigaciones

Los dos casos ocurrieron a pocos metros de distancia y presentan similitudes: las víctimas fueron asesinadas y sus cuerpos fueron desmembrados, mientras que los hallazgos se produjeron tras la intervención de perros vagabundos en un contexto de vulnerabilidad social.

Las circunstancias y responsabilidades penales deberán ser establecidas por la Justicia.