Un joven fue asaltado en una plaza de Villa Mercedes y la Policía recuperó su motocicleta

El delincuente amenazó al joven, le quitó las llaves de una Bajaj Rouser 200 y escapó. El rodado fue hallado tras una persecución y el sospechoso continúa prófugo.

Un joven de 18 años fue víctima de un asalto mientras se encontraba junto a su novia en la Plaza Hogar Escuela, en Villa Mercedes. Un delincuente lo amenazó, le sustrajo las llaves de su motocicleta y escapó con el rodado.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:30. Según la información suministrada, un individuo se acercó a la pareja, tomó al joven del cuello y le apoyó un elemento en la espalda, aparentemente para intimidarlo.

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Luego, el asaltante le quitó las llaves de una motocicleta Bajaj Rouser 200, de color rojo y negro, y huyó por calle 9 de Julio hacia el norte.

La persecución y el abandono de la motocicleta

Tras recibir la alerta, efectivos policiales iniciaron la búsqueda del vehículo. Momentos después, personal del Comando Motorizado localizó la motocicleta en avenida Los Álamos, a la altura de las vías ferroviarias.

Al intentar identificar al conductor, este emprendió la fuga, lo que dio inicio a una persecución por distintas calles de la ciudad.

Finalmente, el sospechoso abandonó la motocicleta dentro de un domicilio ubicado en calle Leonismo Argentino al 1500 y logró escapar a pie.

La Policía recuperó el rodado sustraído, mientras continúa la búsqueda del autor del asalto. En el procedimiento intervino personal de la Comisaría Seccional Novena y del Comando Motorizado.