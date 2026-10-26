Las acciones argentinas se desplomaron hasta 11% en Wall Street tras el triunfo de Lula en Brasil

El mercado argentino reaccionó con fuertes bajas en bonos y ADR, mientras subieron el dólar y el riesgo país luego del resultado electoral brasileño.

Las acciones argentinas se desplomaron hasta 11% en Wall Street tras el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones de Brasil. El impacto también se reflejó en los bonos, el dólar y el riesgo país.

A las 12, el índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires caía 5,2%, hasta los 97.004 puntos. En paralelo, los bonos Globales en dólares con ley argentina retrocedían 1,2% en promedio en Wall Street.

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Subas del dólar y del riesgo país

El riesgo país medido por JP Morgan avanzaba 38 unidades y llegaba a 745 puntos básicos, su nivel más alto desde el 24 de octubre del año pasado.

El dólar minorista subía $10, un 0,7%, hasta los $1.560 para la venta según la referencia del Banco Nación, en un máximo nominal. El dólar blue también aumentaba $10 y se ubicaba en $1.575.

En Wall Street, los ADR de compañías argentinas registraban bajas de hasta 11%, con Mercado Libre y los bancos entre los papeles más afectados. La empresa fundada por Marcos Galperin tiene en Brasil su principal fuente de ingresos.

El efecto del resultado electoral brasileño

El triunfo de Lula frente al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro sorprendió a los inversores, que habían descontado una victoria de la oposición. La reacción incluyó una fuerte corrección en la renta variable, los títulos soberanos y el tipo de cambio de Brasil, con impacto sobre los activos argentinos.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, afirmó que los activos financieros brasileños reaccionaron con “un contundente retroceso”, golpeados por el desarme del escenario promercado que el mercado había previsto tras el balotaje.

Según los resultados oficiales citados, Lula ganó la segunda vuelta con el 51,79% de los votos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, con el 100% de las urnas escrutadas.

La posición del Gobierno argentino

Hasta el momento de la publicación, el presidente Javier Milei y la Cancillería argentina no habían emitido una comunicación oficial sobre el resultado. Durante la campaña, Milei había respaldado públicamente a Bolsonaro y cuestionado a Lula.

Bolsonaro no reconoció la derrota y anunció que pediría la anulación de las elecciones. El senador cuestionó la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil de extender dos horas el horario de votación, al considerar que “cambió las reglas del juego”.

La disputa política entre Milei y Lula se produce pese al peso estratégico de la relación bilateral: Brasil es el principal socio comercial de Argentina y ambos países integran el Mercosur.