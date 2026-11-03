Ingresos Brutos: habilitaron un beneficio para usar saldos a favor y cancelar deudas provinciales

La medida alcanza a contribuyentes de San Luis que declararon saldos a favor al 31 de mayo de 2026. El certificado podrá solicitarse hasta el 31 de marzo de 2027.

Los contribuyentes de Ingresos Brutos de San Luis podrán convertir sus saldos a favor en créditos fiscales transferibles para cancelar deudas de distintos impuestos provinciales, según una medida habilitada por la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP).

El beneficio está contemplado en el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE) y fue reglamentado mediante la Resolución General N° 021-DPIP-MHIP-2026, en el marco de la Ley N° VIII-1210-2026.

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Quiénes pueden acceder

La medida alcanza a los contribuyentes directos del impuesto y a quienes están comprendidos en el Convenio Multilateral con sede en San Luis, siempre que hayan declarado saldos a favor al 31 de mayo de 2026.

A través del Certificado de Crédito Fiscal Transferible, los montos podrán aplicarse a la cancelación de obligaciones tributarias provinciales anteriores a esa fecha.

Qué impuestos se pueden cancelar

El beneficio contempla deudas correspondientes a los impuestos Inmobiliario; Automotores, Acoplados y Motocicletas; Ingresos Brutos y Sellos.

La posibilidad de transferir los créditos fiscales permite utilizar los saldos acumulados para afrontar obligaciones tributarias, de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa.

Cuál es el plazo para solicitarlo

El plazo para solicitar el certificado vencerá el 31 de marzo de 2027. Los interesados podrán consultar los requisitos y el procedimiento en el sitio web de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, dentro de la sección “Normativa”, apartado “Resoluciones”.