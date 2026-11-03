Villa Mercedes: imputaron a un hombre por una estafa con vinos de más de $274 millones

Diego Alfredo Del Trecco fue acusado por una bodega de pagar la operación con cheques sin fondos. La Justicia le impuso medidas de coerción mientras avanza la investigación.

Una estafa por más de $274 millones fue investigada en Villa Mercedes luego de que una bodega denunciara que un hombre compró vinos y no pudo cobrar el dinero de la operación. Por el caso, Diego Alfredo Del Trecco fue imputado este lunes.

La audiencia se realizó en el Juzgado de Garantía N° 3 de Villa Mercedes, a cargo de la jueza Natalia Pereyra Cardini. La acusación fue presentada por la fiscal de Instrucción N° 5, Gisela Milstein.

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La operación investigada

Según expuso la Fiscalía, el hecho ocurrió entre octubre y noviembre de 2025, cuando el acusado adquirió una importante cantidad de vinos a través de un ejecutivo de ventas de la firma.

La operación superó los $274 millones y, de acuerdo con la acusación, el pago se acordó mediante cheques. Cuando la empresa intentó cobrarlos, constató que no tenían fondos.

La fiscal explicó que la relación comercial entre el imputado y el denunciante había comenzado en 2021 y que hasta entonces se había desarrollado sin inconvenientes. En ese marco de confianza se concretó la operación que ahora es objeto de investigación.

Milstein sostuvo que la bodega ofreció distintas alternativas para cancelar la deuda, pero que el comprador rechazó las propuestas. Por ese motivo, consideró que la maniobra provocó un grave perjuicio económico a la empresa y solicitó cargos por estafa o, de manera subsidiaria, por libramiento de cheques sin fondos.

La postura de la defensa

El abogado Agustín Pelanda, representante de la querella, acompañó el planteo fiscal. En tanto, los defensores Gustavo Ávila y César Bertrés sostuvieron que fue la bodega la que estableció las condiciones de la operación.

Los abogados también hicieron referencia a la relación comercial de cuatro años entre su asistido y el denunciante, presentaron evidencia sobre ese vínculo y plantearon que el conflicto debía resolverse en el fuero civil.

Las medidas impuestas

Tras escuchar a las partes, la jueza Pereyra Cardini tuvo por formulados los cargos provisorios contra Del Trecco por el delito de estafa.

Además, dispuso que el imputado deberá presentarse una vez al mes ante la Fiscalía para firmar el libro correspondiente y le prohibió salir del país mientras continúe la Investigación Penal Preparatoria.

La imputación es provisoria y la investigación judicial continuará para determinar las circunstancias del hecho.