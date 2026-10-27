Chaco: confirmaron que los tres niños hallados en una represa murieron ahogados

Eran dos hermanos y su primo, de 4 y 5 años. La Justicia analiza cámaras y testimonios para esclarecer cómo ingresaron al agua.

Los estudios forenses determinaron que los tres niños encontrados sin vida en una represa de Corzuela, Chaco, murieron por asfixia por inmersión. Según informó la fiscal María Gabriela Rafart Antón, los cuerpos no presentaban lesiones externas. La investigación continúa para establecer las circunstancias del hecho.

Las víctimas fueron identificadas como Bairon Sebastián Valdez, de 5 años; su hermano Román Bautista Valdez, de 4; y su primo Josué Cáceres, también de 4. Los pequeños eran buscados desde la tarde del domingo 25 de octubre y fueron encontrados esa misma noche.

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La búsqueda y el hallazgo

De acuerdo con la información policial difundida, los niños habían quedado al cuidado de su abuela mientras el padre de los hermanos viajaba a Las Breñas para asistir a un familiar enfermo.

Cuando regresó, alrededor de las 19:30, le informaron que los pequeños habían salido de la vivienda y desconocían dónde estaban. Tras intentar localizarlos, dio aviso a la Policía.

Durante los rastrillajes, vecinos señalaron que los habían visto cerca del reservorio municipal ubicado en Lavalle y avenida Urquiza. Allí se concentró el operativo y, con la intervención de Bomberos Voluntarios, se encontraron los cuerpos.

Qué busca determinar la investigación

La causa está a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 3 de Charata. Entre las medidas dispuestas figuran el análisis de cámaras de seguridad y la recepción de testimonios para reconstruir los últimos movimientos de los niños.

La fiscal explicó que el predio contaba con vallado e iluminación. Una de las posibilidades que se investiga es que, por su pequeña contextura, hayan ingresado por debajo de las barras.

Por su parte, el intendente de Corzuela, Rafael Carrara, planteó que uno de los pequeños habría caído en un pozo dentro del reservorio y los otros dos habrían intentado rescatarlo. Esa reconstrucción todavía debe ser esclarecida por la investigación judicial.

Si bien los estudios establecieron la causa de las muertes, continúa bajo investigación cómo se produjo el episodio. Según las declaraciones de la fiscal recogidas por medios locales, hasta ese momento no había elementos para determinar responsabilidades.