Flávio Bolsonaro viajó a Estados Unidos y solicitaría asilo a Donald Trump

El senador brasileño, derrotado ante Luiz Inácio Lula da Silva, habría dejado el país con su esposa y sus dos hijas, según reportes citados por medios de Brasil y Estados Unidos.

Bolsonaro habría viajado a Estados Unidos junto con su esposa y sus dos hijas y solicitaría asilo al presidente estadounidense, Donald Trump, según reportes periodísticos citados por medios brasileños y estadounidenses. La versión se conoció el martes 27 de octubre, luego de que el senador permaneciera desaparecido durante varias horas.

La información fue difundida inicialmente por Jornal do Brasil y otros medios, mientras que Metrópoles había informado que el legislador partió hacia Estados Unidos a partir de testimonios de allegados a la familia. CNN Brasil y Agencia Brasil, en reportes que citan a Reuters, señalaron que el excandidato presidencial viajó acompañado por su esposa y sus dos hijas.

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De acuerdo con esos reportes, las hijas del senador no asistieron el martes a sus respectivas escuelas en Brasilia. Bolsonaro llevaba desaparecido desde la mañana y su último mensaje había sido enviado a las 8 a Rogério Marinho, coordinador de su campaña. En esa comunicación, afirmó que estaba “tranquilizando sus pensamientos”, aunque no confirmó si había salido de Brasil.

Investigaciones y orden sobre sus pasaportes

El viaje se habría producido pese al consejo de sus aliados de no abandonar el país. El senador había manifestado que corría riesgo de ser arrestado y, según CNN, mostró irritación ante la orden del ministro Alexandre de Moraes para entregar sus pasaportes.

Bolsonaro debía entregar los documentos el martes, después de que el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) ordenara su incautación el lunes 26 de octubre. El legislador está siendo investigado junto con su abogado y amigo Willer Tomaz por presunto lavado de dinero.

Además, el senador está formalmente bajo investigación en el caso denominado “Dark Horse”. En esa pesquisa, la Policía Federal analiza si Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master y actualmente encarcelado, transfirió aproximadamente 61 millones de reales a pedido de Bolsonaro para producir una película biográfica sobre el expresidente Jair Bolsonaro.

La investigación contempla sospechas de lavado de dinero, evasión fiscal, corrupción y otros posibles delitos. Bolsonaro dejará su cargo a partir de febrero de 2027, por primera vez en 24 años, según la información difundida.

Derrota electoral ante Lula da Silva

El senador opositor perdió la segunda vuelta presidencial ante Luiz Inácio Lula da Silva, celebrada el domingo 25 de octubre. Al día siguiente, el Partido Liberal reconoció la reelección del actual mandatario brasileño, de acuerdo con información difundida en medios locales.

Hasta el momento, los reportes sobre la salida de Bolsonaro y su eventual pedido de asilo a Trump fueron presentados como versiones periodísticas y no como una confirmación oficial de las autoridades brasileñas o estadounidenses.