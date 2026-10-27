Trasladaron a dos presos a una cárcel de máxima seguridad en Mendoza tras tomar de rehén a un penitenciario

Los internos fueron alojados en un pabellón de Muy Alto Perfil del Complejo Almafuerte II. Permanecerán bajo evaluación inicial durante 180 días.

Los presos que tomaron de rehén al agente penitenciario Mauro Alejandro Zugasti en el penal Boulogne Sur Mer, en Mendoza, fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad y alojados en un pabellón de alto perfil.

El traslado fue realizado este martes al mediodía por el Servicio Penitenciario de Mendoza. Ramiro Colucci y Claudio González Flores fueron derivados al sector de Muy Alto Perfil (MAP) del Complejo Penitenciario Almafuerte II, luego de haber mantenido retenido al agente durante la madrugada.

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La medida fue confirmada por el director general del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, quien afirmó que no habrá concesiones ni beneficios y que ambos internos deberán responder ante la Justicia por los nuevos delitos que se les atribuyan.

Cómo es el régimen de Muy Alto Perfil

El régimen contempla celdas individuales, aislamiento permanente del resto de la población penal, monitoreo continuo y controles reforzados. También prohíbe las visitas de contacto, restringe el ingreso de elementos y limita las visitas a familiares directos.

Según explicó Orellana, la permanencia de los internos bajo este régimen será evaluada inicialmente durante 180 días, con la posibilidad de extenderse hasta 360 días si las circunstancias lo requieren.

Las condenas de los internos

Colucci cumple una condena de 27 años de prisión por robo agravado por el uso de un arma de fuego sin aptitud para el disparo, en dos hechos en concurso real, portación ilegítima de arma de fuego de guerra y homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Lleva más de 18 años detenido.

González Flores fue condenado a 23 años por robo agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, en concurso real con abuso sexual agravado con acceso carnal y por el uso de arma de fuego. Permanece detenido desde hace más de 17 años.

Orellana señaló que ambos tienen antecedentes de dificultades de convivencia y que, durante sus años de detención, pasaron por distintos establecimientos penitenciarios.

Asistencia al agente penitenciario

Tras ser liberado, Zugasti recibió asistencia y fue trasladado para una evaluación médica. Además, se dispuso su acompañamiento mediante los equipos de bienestar y salud mental del Servicio Penitenciario.

Durante el operativo se conoció que familiares que viajaban desde La Paz hacia Mendoza sufrieron un siniestro vial con consecuencias fatales. Las autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia expresaron sus condolencias y acompañamiento al agente y a su familia por la pérdida de sus seres queridos.

En paralelo, continuarán las actuaciones judiciales para determinar las responsabilidades por los hechos registrados.