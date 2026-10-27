La visita del papa León XIV a Córdoba: cronograma, recorridos y recomendaciones

El papa León XIV llegará a Córdoba el martes 10 de noviembre. La agenda incluye una misa multitudinaria en FAdeA, un saludo desde el Arzobispado y un encuentro en la Catedral.

El papa León XIV visitará Córdoba el martes 10 de noviembre, como parte de una gira por el país que comenzará el 8 de noviembre. La jornada incluirá una misa multitudinaria, un saludo desde el Arzobispado y un encuentro con representantes de la Iglesia.

La visita se desarrollará bajo un operativo especial de seguridad y logística. Las autoridades difundieron los recorridos de la comitiva, las modalidades de traslado y recomendaciones para los fieles que quieran presenciar el paso del pontífice.

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La agenda del Papa en Córdoba

Las actividades comenzarán el lunes 9 de noviembre, cuando se habiliten a las 18 las puertas del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) para la Vigilia Joven. El acceso permanecerá abierto durante la noche y la madrugada previas a la misa central.

Según el cronograma difundido, el martes 10 el Papa partirá a las 7:30 desde Aeroparque rumbo a Córdoba. A las 10 celebrará una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, dentro del predio de FAdeA.

Luego, alrededor de las 12:30, está previsto que salude desde el balcón del Arzobispado. A las 15:15 mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral. Finalmente, a las 16:55 regresará a Buenos Aires.

Cómo serán los traslados

El traslado desde el aeropuerto hasta FAdeA se realizará en una cápsula de seguridad cerrada. La misma modalidad se utilizará para el trayecto entre el predio y la intersección de las avenidas Colón y Santa Fe.

En ese punto, el Santo Padre pasará al papamóvil. Desde allí continuará por avenida Colón, avenida General Paz, avenida Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen hasta el Arzobispado, ubicado en Hipólito Yrigoyen 98. Ese será el tramo en el que los fieles podrán verlo pasar.

Para llegar a la Catedral, la comitiva saldrá por Hipólito Yrigoyen hacia el norte, continuará por avenida Vélez Sarsfield y girará en 27 de Abril. Después del encuentro, el recorrido hacia el aeropuerto incluirá las avenidas Vélez Sarsfield, General Paz y Colón, además de la Circunvalación y avenida La Voz del Interior.

Recomendaciones para los fieles

El operativo contempla zonas de exclusión vehicular y cortes totales de calles. Los organizadores recomendaron llegar con anticipación a la Vigilia Joven y a la misa, elegir previamente el lugar desde el que se esperará el paso del papamóvil y prever una circulación vehicular lenta por el gran flujo de personas.

También se aconsejó acercarse caminando a las avenidas principales y utilizar el transporte público. Durante el lunes 9 y el martes 10 de noviembre, el servicio de colectivos urbanos de la ciudad de Córdoba será gratuito.

El antecedente de salud del pontífice

La gira había estado en duda por la salud del Papa. El material difundido señala que el pontífice atravesó una cirugía que incluyó la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho. Una semana después, el Vaticano informó que el tumor extraído era un “adenocarcinoma pulmonar localizado” y que no necesitaba tratamiento adicional.

Durante una audiencia general en la Plaza de San Pedro, León XIV reafirmó su visita con la frase: “¡Argentina, allá vamos!”.